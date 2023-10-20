Разработан новый метод управления потоком электронов в квантовых материалах

Исследователи из штата Пенсильвания разработали электрический метод управления направлением потока электронов в квантовых материалах, что потенциально приведет к развитию электронных устройств и квантовых компьютеров. Метод был продемонстрирован на материалах, демонстрирующих квантовый аномальный эффект Холла (QAH), когда поток электронов вдоль края материала не теряет энергии. Этот эффект возникает в материалах, известных как изоляторы QAH, которые представляют собой топологические изоляторы, проводящие ток только по своим краям. Исследователи обнаружили, что подача импульса тока на изолятор QAH может изменить направление потока электронов. Эта способность контролировать поток электронов имеет решающее значение для оптимизации передачи и хранения информации в квантовых технологиях.

Предыдущий метод изменения направления потока электронов основывался на использовании внешнего магнита, что делало его непрактичным для небольших устройств, таких как смартфоны. Новый электрический метод обеспечивает более удобное и эффективное решение. Исследователи оптимизировали изолятор QAH, увеличив плотность приложенного тока, что привело к очень высокой плотности тока, которая изменила направление намагничивания и направление транспорта электронов. Этот переход от магнитного к электронному управлению в квантовых материалах аналогичен сдвигу, который произошел в традиционной памяти, где магниты были заменены электронными методами в новых технологиях.

Исследовательская группа также представила теоретическую интерпретацию своей методологии. В настоящее время они сосредоточены на том, чтобы остановить движение электронов и продемонстрировать эффект QAH при более высоких температурах. Долгосрочная цель — воспроизвести эффект QAH при более технологически значимых температурах. Исследование финансировалось Исследовательским управлением армии, Управлением научных исследований ВВС и Национальным научным фондом при дополнительной поддержке со стороны Научно-исследовательского центра наномасштабных наук в Пенсильвании и инициативы EPiQS Фонда Гордона и Бетти Мур. .

Источник: Пенсильванский государственный университет.

Определения:

– Квантовый аномальный эффект Холла (QAH): явление, при котором поток электронов вдоль края материала не теряет энергии.

– Изоляторы QAH: материалы, демонстрирующие эффект QAH, которые представляют собой тип топологического изолятора, который проводит ток только по своим краям.

– Топологический изолятор: материал, который является изолятором внутри, но может проводить электричество на своей поверхности или по краям благодаря своей уникальной электронной зонной структуре.

источники:

– Университет штата Пенсильвания (URL-адрес не указан)