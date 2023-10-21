Изменение характера Эль-Ниньо и внедрение механизма ходунков

В последние годы Эль-Ниньо приобретает все большее значение в прогнозировании климата и управлении глобальной изменчивостью климата. Эль-Ниньо — это теплая фаза Эль-Ниньо-Южного колебания (ЭНСО), характеризующаяся потеплением океанских вод в восточной экваториальной части Тихого океана. И наоборот, Ла-Нинья представляет собой похолодание в том же регионе. Эти циклические изменения температуры поверхности моря оказывают существенное влияние на погодные условия во всем мире.

Недавнее исследование, проведенное Группой исследований четвертичного периода под руководством Кристофа Спётля, было направлено на то, чтобы понять, как Эль-Ниньо реагирует на природные воздействия в течение длительных периодов времени. Исследователи проанализировали пещерные отложения, известные как образования на юго-востоке Аляски, в которых сохранились климатические записи, охватывающие 3,500 лет. Результаты показывают, что процессы контроля изменчивости Эль-Ниньо изменились с 1970-х годов, и теперь значительную роль играет антропогенное изменение климата.

В отдельном исследовании команда сосредоточилась на изучении климатических изменений на юго-востоке Аляски за гораздо более длительный период — 13,500 XNUMX лет. Эти образования послужили бесценными данными для исследования причин быстрых и кратковременных изменений климата во время ледниковых периодов. Удивительно, но на юго-востоке Аляски в конце последнего ледникового периода и в период голоцена климатические условия были аналогичны экваториальной части Тихого океана, бросая вызов устоявшемуся «биполярному механизму качелей». Вместо этого исследователи представили концепцию «переключателя Уокера», вызванного изменениями солнечной радиации. Этот механизм приводит к быстрой корректировке температуры поверхности моря в экваториальной части Тихого океана, что в конечном итоге влияет на климатические условия в высоких северных широтах.

Исследования показывают, что деятельность человека в настоящее время играет значительную роль в формировании закономерностей Эль-Ниньо. Изменение климата, возможно, пересекло переломный момент в 1970-х годах, что привело к более устойчивому эффекту Эль-Ниньо. Введение концепции «переключателя Уокера» дает альтернативное объяснение исторических изменений климата, подчеркивая сложное взаимодействие факторов, которые формируют динамику климата.

Результаты подчеркивают необходимость постоянных исследований для углубления нашего понимания климатических процессов. Поскольку климатическая система Земли динамична и сложна, продолжение исследований будет иметь решающее значение для прогнозирования и управления изменчивостью климата в глобальном масштабе.

источники:

– «Разгадка реакции Эль-Ниньо: естественное влияние, формируемое обществом», Пол Уилкокс и др. в письмах о геофизических исследованиях.

– «Качели на Севере: климатические сдвиги на Аляске, удивительным образом связанные с экваториальной частью Тихого океана», Пол Уилкокс и др. в области инновационных наук о Земле.