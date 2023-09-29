Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел самое дальнее в истории кольцо Эйнштейна

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал необычное изображение кольца Эйнштейна, расположенного на расстоянии 21 миллиарда световых лет от нас. Кольцо Эйнштейна — редкое явление гравитационного линзирования, предсказанное теорией относительности Альберта Эйнштейна. Гравитационное линзирование возникает, когда гравитация массивного объекта на переднем плане, такого как скопление галактик или черная дыра, искажает пространство-время, в результате чего свет от более удаленных объектов выглядит искривленным и искаженным.

Большинство гравитационно-линзированных объектов образуют дуги или частичные кольца вокруг объекта на переднем плане. Однако настоящее кольцо Эйнштейна образует полный круг вокруг ближайшего объекта, когда удаленный объект, объект на переднем плане и наблюдатель идеально выровнены. Такое выравнивание позволяет увеличить свет, излучаемый линзируемым объектом, что позволяет астрономам более детально изучать удаленные объекты.

Недавно открытое кольцо Эйнштейна, названное JWST-ER1, было обнаружено в рамках обзора COSMOS-Web — комплексной карты более 500,000 200 галактик, полученной в ходе 1-часового непрерывного наблюдения JWST. JWST-ER1 состоит из двух частей: JWST-ER1g, компактной галактики переднего плана, которая действует как линзирующий объект, и JWST-ER1r, света более далекой галактики, образующего светящееся кольцо. JWST-ER17g расположен примерно на 1 миллиардов световых лет от Земли, а JWST-ER4r — еще на XNUMX миллиарда световых лет дальше.

Открытие JWST-ER1 позволило исследователям рассчитать массу линзирующей галактики, исследовав, насколько она исказила пространство-время. Было обнаружено, что галактика имеет массу, эквивалентную примерно 650 миллиардам солнц, что делает ее невероятно плотной для своего размера. Для объяснения результатов линзирования необходима некоторая дополнительная масса, потенциально предполагающая наличие темной материи или других, пока неизвестных факторов.

Эта замечательная находка способствует нашему пониманию самых далеких и древних объектов Вселенной. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы пролить свет на природу этих плотно упакованных галактик и процессы их формирования. Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает предоставлять бесценную информацию о космосе благодаря своим передовым возможностям визуализации.

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