В Центральной Австралии обнаружен новый вид доисторических крокодилов

Исследователи недавно назвали новый вид доисторических крокодилов, обитавший в центральной Австралии примерно восемь миллионов лет назад. Окаменелости этого ранее безымянного вида, названного Бару илвенпени, были обнаружены в пласте окаменелостей Алькута. Ведущий автор исследования Адам Йейтс, который также является старшим куратором отдела наук о Земле в Музее и художественной галерее Северной территории, выбрал имя из языка Анметьер, что означает «отличный и опытный охотник».

Открытие Бару-илвенпени имеет большое значение, поскольку это самый полный череп крокодила Бару, когда-либо найденный. Он также считается самым крупным и опасным хищником в окаменелом пласте Алкута, расположенном примерно в 200 километрах к северо-востоку от Алис-Спрингс. По оценкам, это место относится к эпохе позднего миоцена и датируется примерно восемью миллионами лет назад.

В отличие от других древних видов Бару, Бару илвенпени имеет несколько анатомических отличий. Эти адаптации придали этому существу большую силу, что позволило ему охотиться на другую мегафауну, например, на гигантскую нелетающую птицу Dromornis stirtini, которая сосуществовала в том же районе в тот же период. У недавно названного вида более крупные задние зубы и более широкая морда, что обеспечивает более крупный и сильный укус.

Baru iylwenpeny — последний известный вид рода Baru в Австралии, не являющийся предком современных крокодилов, принадлежащих к роду Crocodylus. На исчезновение Бару, возможно, повлияли факторы окружающей среды, в том числе сильное высыхание и изменения стока внутренних рек в конце миоценовой эпохи. Хотя Бару исчез из летописи окаменелостей, летопись окаменелостей и присутствие крокодилов продолжают существовать.

Это открытие проливает новый свет на древние виды крокодилов, которые когда-то населяли центральную Австралию, и дает ценную информацию об экологической динамике того периода времени.

источники:

- Статьи по палеонтологии (журнал)

– ABC Алис-Спрингс (новостное издание)