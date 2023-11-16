Новое открытие проливает свет на ночное небо Марса

Впервые ученые наблюдали мягкое зеленое свечение на ночном небе Марса, видимое человеческому глазу. Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Европейского космического агентства запечатлел это потрясающее явление во время своей миссии по изучению марсианской атмосферы. Светящийся свет особенно ярок в полярных регионах и потенциально может быть использован будущими исследователями в качестве источника освещения, при условии, что на небе нет облаков.

В отличие от Земли, где ночное свечение проявляется в виде слоев зеленого, золотого и красноватого света, ночное свечение на других планетах различается. На Венере оно проявляется в виде инфракрасного света, тогда как Юпитер демонстрирует ультрафиолетовое ночное свечение, которое кажется переменным. Ранее Марс демонстрировал инфракрасное и ультрафиолетовое ночное свечение и даже дневное свечение, вызванное солнечным излучением в видимом спектре. Однако до сих пор на Марсе не наблюдалось спектра ночного свечения в видимой области.

Недавнее открытие было сделано путем изучения данных орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, который сосредоточился на краю марсианской атмосферы. Ученые обнаружили видимое ночное свечение на высоте от 40 до 60 километров на южном полюсе во время марсианской зимы. Это свечение является результатом объединения атомов кислорода солнечного марсианского дня в дикислород (O2), испускающих яркое свечение, которое можно увидеть с поверхности Марса.

Значение этого открытия заключается в том, что атмосферное свечение дает ценную информацию об атмосферной химии, циркуляции и процессах. Поскольку Марс имеет тонкую атмосферу, понимание ее состава может помочь ученым разгадать тайну того, почему некоторые планеты пригодны для жизни, а другие — нет. Более того, изучение марсианской атмосферы принесет большую пользу будущим исследователям, поскольку предоставит важную информацию об условиях планеты.

Недавние наблюдения открывают путь к будущим глобальным исследованиям циркуляции марсианской атмосферы с использованием более простых и экономически эффективных инструментов. Ученые надеются, что благодаря этим достижениям дальнейшие исследования прольют больше света на уникальную атмосферу Марса, предоставив ценные знания для наших продолжающихся исследований Красной планеты.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Как было обнаружено зеленое свечение на ночном небе Марса?

Ответ: Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства наблюдал мягкое зеленое свечение во время вращения вокруг Марса. Впервые такое явление было обнаружено и видно человеческому глазу.

Вопрос: Почему зеленое свечение особенно яркое в полярных регионах?

Ответ: Полярные регионы Марса имеют более выраженное зеленое свечение из-за концентрации атомов кислорода. Эти атомы объединяются во время марсианской зимы, образуя дикислород (O2) и излучая яркое свечение.

Вопрос: Чем ночное свечение на Марсе отличается от земного?

Ответ: На Земле ночное сияние выглядит как слои зеленого, золотого и красноватого света. Однако на Марсе ночное свечение в основном инфракрасное и ультрафиолетовое, и это недавнее открытие стало первым наблюдением видимого ночного свечения на Красной планете.

Вопрос: Каковы последствия этого открытия?

Ответ: Наблюдение за марсианским ночным свечением дает ценную информацию о химии, циркуляции и процессах атмосферы. Понимание состава атмосферы Марса помогает ученым разгадать тайны обитаемости Марса и предоставляет важную информацию для будущих исследовательских миссий.

Вопрос: Можно ли увидеть зеленое свечение с поверхности Марса?

Ответ: Да, в условиях ясного неба будущие исследователи Марса могли наблюдать зеленое свечение невооруженным глазом. Это явление могло бы послужить потенциальным источником освещения для астронавтов на Красной планете.