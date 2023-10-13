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Потрясающие снимки морской жизни получили награду «Океанский фотограф года»

ByВики Ставропулу

Октябрь 13, 2023
Потрясающие снимки морской жизни получили награду «Океанский фотограф года»

Захватывающий снимок бумажного наутилуса, плывущего после извержения вулкана, получил престижную награду «Фотограф года океана 2023 года». Фотография была сделана Цзялин Цаем во время погружения в черную воду на Филиппинах. Бумажный наутилус неизвестного вида был найден дрейфующим на обломках океана после извержения вулкана Тааль.

Цай описал сложные условия погружения: плохую видимость и густой туман. Однако среди этих невзгод Цай запечатлел безмятежную и очаровательную сцену. Частицы воды отражали свет фотографа, создавая волшебную атмосферу. Изображение напоминало сказку, действие которой происходит в снежную ночь, подчеркивая красоту и стойкость морских обитателей.

14 сентября объявил победителей конкурса «Океанский фотограф года». Второе место занял Андрей Савин, на фотографии которого был запечатлен краб в изящных щупальцах актинии. Изображение запечатлело тонкие взаимоотношения между различными морскими видами.

Третье место занял Альваро Эрреро Лопес-Бельтран за захватывающую фотографию кита, пытающегося достичь поверхности воды. Лапы кита были серьезно повреждены из-за того, что они запутались в коле и леске. Изображение служит ярким напоминанием о влиянии деятельности человека на морскую жизнь.

Конкурс «Фотограф года океана» проводится ежегодно и проводится журналом Oceanographic Magazine в сотрудничестве с Blancpain, Arksen и Tourism Western Australia. Его цель — прославить красоту океана и повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются морские экосистемы.

источники:
- Океанографический журнал
– Бланпейн
– Арксен
– Туризм Западная Австралия

By Вики Ставропулу

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