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Гражданские ученые отслеживают радиосигналы во время солнечных затмений

ByГабриэль Бота

Октябрь 6, 2023
Гражданские ученые отслеживают радиосигналы во время солнечных затмений

Во время американских солнечных затмений в октябре 2023 года и апреле 2024 года сотни радиолюбителей выйдут в эфир, чтобы помочь ученым исследовать влияние космических событий на радиосигналы. Сообщество радиолюбителей, как их часто называют, будет использовать свое радиооборудование для мониторинга того, как радиопередачи будут затронуты, когда Луна закрывает Солнце.

Одним из таких энтузиастов является Тодд Бейкер, продавец промышленных конвейерных лент из Индианы, у которого на заднем дворе стоит огромная антенная башня. Бейкер, известный под позывным W1TOD, имеет коллекцию остроконечных усиков, которые позволяют ему осуществлять передачу на большие расстояния по территории США и даже в другие части мира. Радиоволны, которые он передает, могут отражаться от ионосферы, атмосферного слоя, расположенного на высоте 50–400 миль над поверхностью Земли, что позволяет ему общаться на больших расстояниях.

Известно, что солнечные затмения влияют на радиопередачи, и Бейкер и сотни других радиолюбителей намеренно заполнят радиоволны во время предстоящих затмений в рамках гигантского эксперимента. Эти затмения дают возможность наблюдать за колебательным поведением ионосферы в больших масштабах, поскольку тень, отбрасываемая Луной во время затмения, уникальна и быстро перемещается по поверхности Земли.

Эксперимент возглавляет Натаниэль Фриссел, космический физик и инженер-электрик из Университета Скрэнтона, который сформировал гражданский научный коллектив под названием HamSCI. Этот коллектив позволяет радиолюбителям делиться с учеными своим опытом и наблюдениями во время затмений.

Ионосфера — сложный и постоянно меняющийся слой атмосферы, что затрудняет полное понимание учеными. На колебания ионосферы влияет наличие или отсутствие Солнца, что приводит к изменениям в поведении радиоволн. Изучая, как солнечные затмения влияют на радиопередачи, ученые надеются лучше понять это явление.

В целом участие радиолюбителей в этом эксперименте дает ученым уникальную возможность собрать данные о влиянии солнечных затмений на радиосигналы. Это пример того, как гражданские ученые могут внести свой вклад в научные исследования и улучшить наше понимание окружающего мира.

источники:
– Оригинальная статья: BBC Future – «Гражданские ученые, отслеживающие радиосигналы во время солнечных затмений»
– Определения: Кембриджский словарь, Википедия.

By Габриэль Бота

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