Руководство по наблюдению за кольцевым солнечным затмением «Огненного кольца» 14 октября 2023 года

Если вы ищете лучшее место для наблюдения за предстоящим кольцеобразным солнечным затмением 14 октября 2023 года, вам повезло. У нас есть подробные карты, показывающие путь затмения через Хилл-Кантри, Сан-Антонио и южно-центральный Техас.

Чтобы прочитать карты, вот краткое руководство:

– Синяя область: указывает на область, где произойдет полное затмение и где будет виден завораживающий эффект «огненного кольца».

– Красные линии: эти линии обозначают продолжительность полного затмения в минутах и ​​секундах.

– Белая зона: это «зона выпаса», где можно увидеть определенные топографические особенности Луны.

Если вы живете или работаете в Сан-Антонио, вам не придется далеко ехать, чтобы стать свидетелем затмения. Весь город и округ Бексар находятся на пути полного кольцевого затмения, а это означает, что эффект «огненного кольца» будет виден из любого места. Продолжительность полного эффекта будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения: от 3 минут в восточном округе Бексар до 4.5 минут в западном округе Бексар.

За пределами пути полного кольцевого затмения находится захватывающая «зона выпаса». Здесь путь луны будет задевать внутреннюю часть солнца, предоставляя возможность стать свидетелем явления под названием «Бусы Бейли», когда солнце светит сквозь кратеры Луны. Некоторые районы зоны выпаса включают озеро Каньон, Нью-Браунфелс, Сеген и Брэкеттвилл.

Для тех, кто ищет максимально продолжительный эффект «огненного кольца», отправляйтесь в округа Эдвардс, Реал, Бандера, Медина, Атаскоса или Лайв-Оук. В этих районах кольцеобразное затмение продлится почти 5 минут вблизи таких мест, как Рокспрингс, природная зона штата Лост-Мейплс, Хондо, Журдантон и Три-Риверс.

Кроме того, полное кольцевое затмение также станет свидетелем полного кольцевого затмения в округах Фрио, Карнес, Кендалл, Керр, Ювальде и Уилсон.

Обязательно найдите свое местоположение на предоставленных картах, чтобы спланировать просмотр этого впечатляющего природного явления.

источники:

– Карты и информация из новостей KSAT.