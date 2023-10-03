Затяжные последствия коммерческого китобойного промысла в XX веке: потеря генетического разнообразия среди китов

Недавнее исследование, проведенное Анжелой Срембой из Университета штата Орегон (OSU), показывает, что последствия коммерческого китобойного промысла 20-го века сохраняются и сегодня. Исследование подчеркивает значительную потерю генетического разнообразия среди выживших популяций китов. За этот период коммерческие китобои в Южном полушарии убили более 2 миллионов китов, включая ошеломляющее количество антарктических синих китов, горбатых китов и финвалов.

Целью исследования было изучение изменений генетического разнообразия больших китов в Южной Атлантике. Исследователи проанализировали ДНК, извлеченную из китовых костей, найденных возле заброшенных китобойных станций на острове Южная Георгия. Сравнивая генетические данные этих костей столетней давности с образцами ДНК современных популяций китов, исследование показало выраженную потерю линий материнской ДНК у синих и горбатых китов.

Материнская линия связана с культурной памятью китов, такой как места кормления и размножения, которые передаются из поколения в поколение. Утрата материнской линии означает потерю этого ценного знания. На острове Южная Георгия, который когда-то был крупным центром китобойного промысла, до сих пор сохранились остатки этой обширной охоты: разбросанные китовые кости сохранились благодаря низким температурам.

Хотя коммерческий китобойный промысел прекратился, а популяции китов в Южной Атлантике постепенно восстанавливаются, вблизи острова Южная Георгия наблюдалось небольшое количество китов, что потенциально указывает на локальное исчезновение или истребление популяций китов в этом районе. Утрата культурной памяти из-за отсутствия китов в течение 60 лет, вероятно, способствовала этому явлению. Однако есть признаки того, что киты медленно возвращаются в регион, возможно, вновь открывая свою среду обитания после потери культурной памяти.

Анализ ДНК, проведенный в ходе исследования, выявил высокое генетическое разнообразие у горбатых, синих и финвалов. Однако у синих и горбатых китов произошла явная потеря линий материнской ДНК. Нехватка образцов после китобойного промысла затрудняла определение различий в разнообразии финвалов.

Сохранение текущей генетической информации имеет решающее значение, поскольку некоторые из ныне живущих китов могли жить в эпоху китобойного промысла и иметь продолжительность жизни до столетия. По мере исчезновения этих старых китов дальнейшие материнские линии могут быть потеряны. Понимание прошлого необходимо для измерения и обнаружения любых изменений, которые могут произойти в будущем.

Исследование дает ценную информацию об истории и потерях популяций китов из-за китобойного промысла. Кроме того, это подчеркивает потенциальные риски изменения климата, поскольку повышение температуры может привести к ухудшению ДНК в костях китов на острове Южная Георгия. Сохранение этой истории имеет первостепенное значение.

Источник: Журнал наследственности.