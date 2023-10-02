Анализ слияний черных дыр с помощью универсальных чирповых масс

Черные дыры, загадочные и захватывающие, продолжают оставаться предметом восхищения ученых. Исследователи из Гейдельбергского института теоретических исследований (HITS) в Германии сделали интригующее открытие: слияние черных дыр производит отчетливый «чирикающий» шум, который возникает в двух универсальных диапазонах частот. Это открытие имеет важное значение для нашего понимания черных дыр и их образования.

Гравитационные волны, впервые обнаруженные в 2015 году, открыли новую область астрономии и получили Нобелевскую премию по физике в 2017 году. Эти волны генерируются катастрофическими событиями, такими как столкновение и слияние черных дыр. Анализируя изменение частоты сигнала чирпа, излучаемого во время слияния черных дыр, ученые могут рассчитать «массу чирпа», представляющую собой совокупную массу сливающихся черных дыр.

Предыдущие предположения утверждали, что черные дыры любой массы могут сливаться. Однако модели, разработанные командой HITS, предполагают, что некоторые черные дыры имеют стандартные массы, что приводит к универсальным чирпам. Наличие универсальных чирп-масс не только проливает свет на образование черных дыр, но также дает понимание сверхновых, ядерной и звездной физики, а также измерений ускоренного расширения Вселенной.

Разрыв оболочек звезд в двойных системах играет решающую роль в образовании черных дыр. Этот процесс, который происходит, когда звезды обмениваются массой со своей звездой-компаньоном, имеет значительные последствия для эволюции этих звезд. Звезды, подвергшиеся разрыву оболочки, с большей вероятностью взорвутся в сверхновые, а образующиеся в результате черные дыры обладают универсальными массами, как и предсказывалось моделированием, проведенным командой HITS.

Наблюдения за слиянием черных дыр выявили интригующие особенности распределения их масс. Похоже, что существует разрыв в распределении, а также пики примерно в 8 и 14 солнечных масс, которые совпадают с универсальными чириканьями, предсказанными командой HITS. Эти особенности дают ценную информацию об образовании черных дыр.

Кроме того, исследование демонстрирует существование черных дыр с гораздо большей массой, что позволяет предположить, что не все черные дыры во Вселенной имеют такую ​​же массу, как те, которые обнаружены в нашей галактике Млечный Путь. Это несоответствие можно объяснить различиями в химическом составе звезд, из которых происходят эти черные дыры.

Открытие универсальных чирповых масс открывает захватывающие возможности для дальнейшего исследования черных дыр и их свойств. По мере увеличения количества наблюдений ученые надеются получить более глубокое понимание формирования и эволюции этих загадочных космических объектов.

источники:

– Гейдельбергский институт теоретических исследований (HITS)

– Эбботт и др., 2021 г.