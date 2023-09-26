Дождевые черви: ключевые факторы глобального производства продуктов питания

Недавнее исследование, проведенное учеными Университета штата Колорадо (CSU), подчеркивает жизненно важную роль, которую дождевые черви играют в мировом производстве продуктов питания. Дождевые черви обеспечивают примерно 6.5% мирового урожая зерна и 2.3% производства бобовых каждый год. По оценкам нового исследования, дождевые черви могут производить до 140 миллионов метрических тонн продуктов питания ежегодно. Дождевые черви отвечают за построение структуры почвы, способствуют удержанию воды и обеспечению доступности питательных веществ для растений за счет расщепления органических веществ. Кроме того, дождевые черви могут ускорить рост растений, увеличивая общую продуктивность примерно на 25%.

Исследователи из CSU Стивен Фонте, Натан Мюллер и Мариан Шей оценили вклад дождевых червей в мировое производство продуктов питания, проанализировав карты численности дождевых червей, свойств почвы, норм удобрений и урожайности сельскохозяйственных культур. Анализ показал, что дождевые черви оказывают более существенное влияние на производство зерна на юге планеты, особенно в странах Африки к югу от Сахары, Латинской Америке и Карибском бассейне. Вероятно, это связано с тем, что эти регионы больше полагаются на органические вещества, такие как навоз и растительные остатки, которые стимулируют благотворное воздействие дождевых червей на растения.

Исследование подчеркивает важность биоразнообразия почвы и необходимость устойчивых методов управления почвенными ресурсами. Фонте подчеркивает, что здоровые почвы могут оказать ощутимое положительное влияние на производство сельскохозяйственных культур. Более того, недавние исследования показывают, что почвы содержат до половины мирового биоразнообразия, что существенно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. Фонте надеется, что это исследование будет способствовать дальнейшему изучению положительных преимуществ, которые другие почвенные организмы, особенно микробные сообщества, оказывают на продуктивность сельского хозяйства.

Это исследование имеет важные последствия, выходящие за рамки производства продуктов питания. Дождевые черви могут помочь смягчить последствия засухи и эрозии, улучшая пористость почвы и удерживая воду. Однако исследователи не выступают за внедрение дождевых червей в новые места обитания. Вместо этого они подчеркивают потенциал повышения производительности сельского хозяйства и снижения зависимости от агрохимикатов за счет улучшения управления биологией почвы в районах, где уже присутствуют дождевые черви.

В целом, это исследование проливает свет на решающую роль дождевых червей в глобальном производстве продуктов питания и подчеркивает значение биоразнообразия почвы для устойчивого сельского хозяйства.

источники:

– Стивен Фонте, Дождевые черви вносят значительный вклад в мировое производство продуктов питания, Nature Communications (2023 г.)

– Государственный университет Колорадо