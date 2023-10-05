Ученые обнаружили, что внутреннее ядро ​​Земли на удивление мягкое

Ученые сделали интригующее открытие о внутреннем ядре Земли, бросив вызов предыдущим представлениям о том, что оно представляет собой твердую массу металла. Новое исследование предполагает, что мягкость внутреннего ядра вызвана гиперактивными атомами, которые перемещаются внутри своей молекулярной структуры больше, чем считалось ранее.

Внутреннее ядро, состоящее в основном из железа, представляет собой массивный сферический кусок диаметром около 760 миль, возраст которого оценивается как минимум в 1 миллиард лет. Она окружена внешним ядром, бурлящим морем жидких металлов, которое дополнительно окутано мантией — слоем расплавленной породы чуть ниже твердой земной коры.

Первоначально эксперты полагали, что огромное давление в центре ядра полностью затвердеет, обездвижив атомы железа, расположенные в гексагональной решетке. Однако сейсмические волны от землетрясений 2021 года выявили несоответствия во внутреннем ядре, что побудило ученых назвать его «мягким скрытым миром».

Были предложены различные объяснения этой мягкости, включая захват жидкого железа внутри ядра или существование «суперионного состояния», когда атомы других элементов, таких как углерод и водород, постоянно проходят через решетку атомов железа.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Earth, Atmocultural and Planetary Sciences, исследователи представили альтернативное объяснение. Они смоделировали сильное давление внутреннего ядра в лаборатории и наблюдали за поведением атомов железа в этих условиях. Эти данные затем были использованы для создания моделируемого виртуального ядра, называемого «суперячейка».

Моделирование суперячейки показало, что атомы железа могут перемещаться внутри своей структуры более свободно, чем считалось ранее, даже меняя положения внутри решетки, не ставя под угрозу ее общую форму. Это явление, известное как «коллективное движение», способствует мягкости внутреннего ядра и его слабости по отношению к силам сдвига.

Результаты этого исследования открывают новое понимание загадок внутреннего ядра и его роли в создании магнитного поля Земли. Понимание динамических процессов и эволюции внутреннего ядра будет еще больше улучшено благодаря этому фундаментальному механизму.

В целом, это исследование показывает, что внутреннее ядро ​​Земли неожиданно гибкое из-за гиперактивности атомов внутри него. Это открытие бросает вызов нашему предыдущему пониманию жесткой природы ядра и предлагает более глубокое понимание сложности внутренней структуры нашей планеты.

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– Название: Ученые обнаружили, что внутреннее ядро ​​Земли на удивление мягкое

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