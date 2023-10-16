Внутреннее ядро ​​Земли: удивительно мягкое и гиперактивное

Ученые сделали удивительное открытие о внутреннем ядре Земли. Долгое время считалось, что это твердая и неподвижная масса металла, но исследователи обнаружили, что внутреннее ядро ​​на самом деле может быть мягче, чем считалось ранее. Новое исследование предполагает, что мягкость внутреннего ядра может быть связана с гиперактивными атомами, которые более свободно перемещаются внутри своей молекулярной структуры.

Внутреннее ядро ​​представляет собой массивную сферу, состоящую в основном из железа, диаметром около 760 миль и возрастом не менее 1 миллиарда лет. Она окружена внешним ядром, состоящим из вращающихся жидких металлов, а также окутана мантией — слоем расплавленной породы чуть ниже твердой земной коры.

Первоначально ученые полагали, что огромное давление в ядре нашей планеты сделает ее полностью твердой, а атомы железа будут расположены в жесткой шестиугольной решетке. Однако сейсмические волны от землетрясений выявили несоответствия внутри внутреннего ядра, в результате чего его стали называть «мягким скрытым миром».

Предыдущие исследования показали, что мягкость внутреннего ядра можно объяснить наличием захваченного жидкого железа или «суперионным состоянием», когда атомы таких элементов, как углерод и водород, постоянно движутся через решетку атомов железа.

В новом исследовании, опубликованном в журнале «Науки о Земле, атмосфере и планетах», исследователи воссоздали сильное давление внутреннего ядра в лабораторных условиях. Они наблюдали, как атомы железа ведут себя в этих условиях, и использовали компьютерное моделирование для создания виртуального ядра, известного как «суперячейка».

Моделирование показало, что атомы железа внутри внутреннего ядра могут двигаться коллективно, меняя положения внутри решетки без ущерба для ее структуры. Это усиленное движение, известное как «коллективное движение», делает внутреннее ядро ​​менее жестким и более слабым по отношению к силам сдвига.

Мягкость внутреннего ядра потенциально может пролить свет на генерацию магнитного поля Земли, помимо других загадок. Понимание динамических процессов и эволюции внутреннего ядра имеет решающее значение для понимания состава и поведения нашей планеты.

Разгадав фундаментальный механизм мягкости внутреннего ядра, ученые надеются углубить свое понимание недр Земли и ее влияния на нашу планету в целом.