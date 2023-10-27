Недавно открытые двойные сверхмассивные черные дыры раскрывают хаотические последствия космических столкновений

Астрономы сделали поразительное открытие после катастрофического космического столкновения, произошедшего примерно один миллиард лет назад. Внутри обломков этого столкновения, в котором участвовали две спиральные галактики, была обнаружена пара чудовищных черных дыр. Эти колоссальные объекты, известные как сверхмассивные черные дыры, находятся примерно в 90 миллионах световых лет от нашего местоположения.

Телескоп Gemini South, расположенный на горе Серро-Пачон в чилийских Андах, открыл эту двойную систему черных дыр, наблюдая за бурным центром слившейся галактики, обозначенным NGC 7727. Состояние NGC 7727 имеет особое значение для астрономов. поскольку он дает представление о будущем облике нашей галактики Млечный Путь, когда она столкнется с соседней спиральной галактикой Андромедой примерно через 4.5 миллиарда лет. В настоящее время Андромеда находится примерно в 2.5 миллионах световых лет от нашей родной галактики.

Эти замечательные сверхмассивные черные дыры кажутся запертыми в орбитальном танце, каждая из которых обладает ошеломляющей массой. Масса первой черной дыры в 154 миллиона раз больше массы нашего Солнца, а масса второй черной дыры — в 6.3 миллиона раз больше массы нашего Солнца. В настоящее время две черные дыры разделены расстоянием в 1,600 световых лет, но со временем они гравитационно сойдутся и в конечном итоге сольются. Это слияние приведет к появлению еще более мощной сверхмассивной черной дыры, включающей в себя совокупные массы ее предшественников.

Процессу, который приводит к слиянию этих черных дыр, способствует излучение гравитационных волн, которые исходят из системы, когда черные дыры вращаются вокруг друг друга. Эти волны уносят угловой момент, заставляя черные дыры сближаться друг с другом в течение длительных периодов времени. По оценкам астрономов, примерно через 250 миллионов лет черные дыры столкнутся и сольются, породив гигантский небесный объект.

Открытие этих двойных сверхмассивных черных дыр проливает свет на хаотические последствия галактических столкновений. На начальных этапах слияния конкурирующие гравитационные силы черных дыр разрушили бы структуры родительских галактик, выбрасывая звезды и пыль из их ядер. Это явление, наблюдаемое астрономами, приводит к трансформации форм галактик. В случае NGC 7727 она стала сложной и бесформенной сущностью, лишенной узнаваемых спиральных рукавов, которые ранее определяли составляющие ее галактики.

Изображения, полученные с помощью многообъектного спектрографа Gemini (GMOS) телескопа Gemini South, ярко демонстрируют космическую суматоху внутри NGC 7727. Обширные полосы межзвездной пыли и газа, напоминающие эфирную паутину, окутывают сливающиеся сердца галактик-прародителей. Кроме того, в галактике имеются разбросанные области интенсивного звездообразования, известные как «области звездообразования», которые возникают при столкновении богатых газом галактик, что приводит к образованию новых звезд.

По мере эволюции NGC 7727 и уменьшения звездообразования она постепенно примет форму эллиптической галактики, населенной более старыми звездами. В его ядре будет находиться одна сверхмассивная черная дыра, масса которой в 160.3 раза превышает массу нашего Солнца. Это уникальное открытие не только дает решающее понимание последствий галактических слияний, но также подчеркивает сложность и разнообразие космического ландшафта, который нас окружает.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое сверхмассивные черные дыры?

Сверхмассивные черные дыры — чрезвычайно массивные небесные объекты, находящиеся в центрах галактик. Они значительно больше звездных черных дыр и могут иметь массу в миллионы или даже миллиарды раз больше массы нашего Солнца.

2. Как сливаются черные дыры?

Черные дыры сливаются посредством излучения гравитационных волн, которые заставляют их постепенно сближаться друг с другом. Со временем их орбиты распадаются, что приводит к столкновению и последующему слиянию.

3. Что происходит во время столкновения галактик?

Во время столкновения двух галактик гравитационные силы черных дыр внутри каждой галактики разрушают структуру галактик. Звезды и пыль отбрасываются со своих первоначальных позиций, что приводит к трансформации формы галактик.

4. Что такое область звездообразования?

Области звездообразования — это области внутри галактик, где происходит интенсивное звездообразование. Это явление часто провоцируется столкновением богатых газом галактик, что приводит к притоку плотного газа и пыли, необходимых для образования новых звезд.

5. Что будет с NGC 7727 в будущем?

Со временем NGC 7727 претерпит дальнейшие трансформации. Когда звездообразование затихнет, галактика примет форму эллиптической галактики, и в ней будут доминировать более старые звезды. В его ядре сохранится одна сверхмассивная черная дыра.