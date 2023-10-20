Ученые обнаружили высокий уровень гелия в арктической лаве, предполагая, что ядро ​​Земли протекает

Ученые сделали интригующее открытие, которое может указывать на утечку в ядре Земли. Высокие уровни редкого изотопа гелия-3 (³He) были обнаружены в потоках лавы возрастом 62 миллиона лет на острове Баффина в Арктическом архипелаге. Это открытие бросает вызов убеждению, что ядро ​​Земли, гигантский шар из расплавленного железа в центре планеты, заключено в капсулу и изолировано.

Как правило, «Он, найденный в горных породах, происходит из материала, бомбардируемого Солнцем на ранних стадиях существования планеты». Поскольку Земля производит не так много «He», и то немногое, что уходит в космос из-за солнечной радиации, сегодня необычно обнаруживать высокие уровни этого изотопа в горных породах. Большинство пород с высоким содержанием гелия было обнаружено в мантии Земли.

Уровни «Он», обнаруженные в лавовых оливиновых породах Баффиновых островов, намного превышают то, что считали возможным ученые. Мантия Земли, постоянно выделяющая лаву и поглощающая части земной коры, естественно, со временем теряет часть первоначально сохранившегося «Он». Однако если количество «He» в породе превышает определенный предел, это говорит о том, что гелий происходит из другого источника.

Это открытие заставляет исследователей задуматься о возможности происхождения гелия из ядра Земли. Это бросает вызов прежним представлениям о том, что ядро ​​и внешние слои планеты, включая мантию и кору, химически стабильны и не переносят материал между собой. Если это открытие подтвердится, это означает, что глубокие недра нашей планеты более динамичны, чем считалось ранее, и элементы перемещаются между металлическим ядром и скалистыми частями Земли.

В настоящее время проводятся дальнейшие исследования, чтобы определить, покидают ли ядро ​​Земли и другие элементы, кроме гелия, и как и когда эти элементы мигрируют в скалистые компоненты планеты. Это новаторское исследование проливает свет на сложную и динамичную природу нашей планеты и может пересмотреть наше понимание ее внутренних процессов.

источники:

– Природа (30 августа 2021 г.)