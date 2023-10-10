У Луны и Венеры Земли будет редкое соединение

10 октября произойдет астрономическое событие: Луна и Венера окажутся всего в пяти градусах друг от друга. Это редкое небесное событие, известное как соединение, будет видно около 3:11 утра по восточному времени и, как ожидается, продлится около 12 часов.

Во время соединения два небесных объекта кажутся близко друг к другу с точки зрения Земли. В этом случае Луна Земли и Венера выровняются на ночном небе, создавая захватывающее зрелище для звездочетов и любителей астрономии.

Луна — единственный естественный спутник Земли и находится на расстоянии около 238,855 XNUMX миль от нашей планеты. Это наш ближайший небесный сосед, и он был предметом восхищения и изучения на протяжении тысячелетий. Венера, с другой стороны, является второй планетой от Солнца, и ее часто называют сестрой Земли из-за ее сходства по размеру и составу.

Это соединение дает астрономам-любителям прекрасную возможность наблюдать два самых выдающихся объекта на нашем ночном небе. Используя телескоп или даже бинокль, зрители смогут увидеть кратеры Луны и фазы Венеры. Это шанс оценить красоту наших небесных соседей и глубже понять чудеса Вселенной.

Так что отметьте в своем календаре и установите будильник на раннее утро 10 октября, чтобы стать свидетелем этого редкого и захватывающего события. Независимо от того, являетесь ли вы опытным звездочетом или новичком с вновь обретенным любопытством, соединение Луны Земли и Венеры обещает стать потрясающим зрелищем, напоминающим нам о необъятности и красоте нашей Вселенной.

источники:

– Dictionary.com: «союз» – кажущаяся встреча или прохождение двух или более небесных тел в одном и том же градусе зодиака

– Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)