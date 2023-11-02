Новый взгляд на происхождение крупных низкоскоростных областей Земли и Луны

Инновационное исследование, проведенное исследователями из Калифорнийского технологического института, пролило свет на происхождение крупных низкоскоростных областей Земли (LLVP) и Луны. Эти LLVP, представляющие собой массивные, богатые железом структуры глубоко в мантии Земли, уже давно озадачивают ученых.

Предыдущие открытия, сделанные в 1980-х годах, показали наличие двух сгустков размером с континент под африканским континентом и Тихим океаном. Эти сгустки, которые в два раза больше Луны, имеют другой элементный состав по сравнению с окружающей мантией. Однако их происхождение осталось неизвестным.

Недавнее исследование предполагает, что LLVP являются остатками планеты под названием Тейя, которая столкнулась с Землей миллиарды лет назад в результате катастрофического события, которое также породило Луну. Это открытие, наконец, отвечает на вопросы, которые копились десятилетиями относительно происхождения Луны и судьбы Тейи.

Исследовательская группа под руководством Цянь Юаня использовала измерения сейсмических волн для идентификации LLVP. Эти волны распространяются с разной скоростью через разные материалы, и было обнаружено, что LLVP содержат более высокий уровень железа, что делает их более плотными, чем их окружение. Эта характеристика высокой плотности приводит к более медленному движению сейсмических волн и названию «больших низкоскоростных провинций».

Моделируя различные сценарии химического состава Тейи и ее столкновения с Землей, исследователи подтвердили, что столкновение могло привести к образованию как LLVP, так и Луны. Часть мантийного материала Тейи вошла в состав мантии Земли, образовав две отдельные сгустки, наблюдаемые сегодня. Остальные обломки от столкновения объединились и образовали Луну.

Интересно, что исследование также объясняет, почему LLVP остаются отдельными от остальной части мантии. Моделирование показало, что энергия, полученная от удара Тейи, осталась сосредоточенной в верхней половине мантии. В результате нижняя мантия не расплавилась полностью, что позволило богатому железом материалу Тейи остаться относительно нетронутым и оседать у основания мантии.

В дальнейшем исследователи стремятся выяснить, как присутствие материала Тейи повлияло на различные геологические процессы на ранней Земле, такие как тектоника плит и формирование континентов. Кроме того, исследование подчеркивает древнюю природу LLVP и их потенциальное значение для понимания ранней эволюции Земли.

FAQ

Вопрос: Что такое крупные провинции с низкой скоростью движения (LLVP)?

Ответ: LLVP — это массивные, богатые железом структуры, расположенные глубоко в мантии Земли. Эти регионы имеют другой элементный состав по сравнению с окружающей мантией и демонстрируют более медленное движение сейсмических волн.

Вопрос: Каково предполагаемое происхождение LLVP?

Ответ: Недавнее исследование предполагает, что LLVP являются остатками планеты под названием Тейя, которая столкнулась с Землей миллиарды лет назад. Это столкновение также привело к появлению Луны.

Вопрос: Как были идентифицированы LLVP?

Ответ: Ученые использовали измерения сейсмических волн для идентификации LLVP. Эти волны распространяются с разной скоростью через разные материалы, что позволяет исследователям точно определить области с более высоким содержанием и плотностью железа.

Вопрос: Почему LLVP отделены от остальной части мантии?

Ответ: Моделирование, проведенное исследовательской группой, показало, что энергия удара Тейи по-прежнему концентрировалась в верхней половине мантии. Это предотвратило полное плавление нижней мантии, позволив богатому железом материалу остаться относительно нетронутым и оседать у основания мантии.

Вопрос: Каковы последствия этого исследования?

Ответ: Исследование дает новое представление о происхождении Луны и LLVP, проливая свет на раннюю эволюцию Земли. Понимание влияния материала Тейи на геологические процессы, такие как тектоника плит и формирование континентов, является следующим шагом в исследованиях.