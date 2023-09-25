Рост земной коры: медленный и устойчивый

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета штата Пенсильвания, бросает вызов существующим теориям о быстром формировании тектонических плит Земли. Исследование, опубликованное в журнале Geochemical Perspective Letters, представляет доказательства, которые противоречат мнению о том, что тектоническая активность внезапно возникла около 3 миллиардов лет назад. Вместо этого исследователи предполагают, что рост земной коры происходил постепенно с течением времени.

Ведущий автор Джесси Рейминк, доцент кафедры геонаук, объясняет, что преобладающая теория предполагает застойную планету-крышку без тектонической активности перед внезапным переходом к тектоническим плитам. Однако результаты исследования показывают, что это не так. Чтобы составить схему формирования земной коры, исследователи проанализировали химический состав и возраст более 600,000 XNUMX образцов старейших известных горных пород на планете.

Предыдущие исследования для оценки скорости роста коры полагались на отдельные минералы, но этот метод был подвержен ошибкам. Минералы могут подвергаться частичной рекристаллизации в более позднее время, что приводит к неточным расчетам времени их первого образования. Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи разработали уникальный метод, который учитывает переработку и реформирование магматических пород с течением времени. Калибруя переработку, задокументированную в записях горных пород, они смогли определить кривую роста земной коры.

Сравнивая свою новую рассчитанную кривую с предыдущими оценками, основанными на минеральных данных, исследователи обнаружили, что медленное формирование континентов лучше согласуется с данными, полученными на основе горных пород. Формирование континентов и тектонических плит, вероятно, началось около 4 миллиардов лет назад, намного раньше, чем считалось ранее, и продолжалось в течение длительного периода.

Однако Рейминк предупреждает, что исследование не является окончательным из-за ограниченности данных, охватывающих первый миллиард лет истории Земли. Породы старше 3 миллиардов лет встречаются редко, а камни старше 4 миллиардов лет встречаются лишь в нескольких отдаленных местах. Тем не менее, это исследование дает ценную информацию о росте земной коры и бросает вызов преобладающим теориям о быстром возникновении тектонической активности.

Современная тектоника плит, которая постоянно перерабатывает земную кору, ответственна за богатое биоразнообразие и геологическое разнообразие планеты. Однако это также создает проблемы для изучения летописи горных пород, поскольку более старых пород мало. Несмотря на эти ограничения, исследование способствует нашему пониманию медленного и устойчивого роста земной коры на протяжении миллиардов лет.

источники:

Рейминк Дж. и др. (2023). Общелитосферный взгляд на рост континентов. Письма о геохимических перспективах.

Университет штата Пенсильвания (дополнительный материал).