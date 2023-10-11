Древние вулканические породы содержат огромный резервуар с водой под дном океана Новой Зеландии

Недавно ученые обнаружили огромный резервуар с водой, спрятанный глубоко под дном океана у побережья Новой Зеландии. Эта находка может объяснить возникновение медленных землетрясений в регионе. Водоем образовался 120-125 миллионов лет назад в раннем меловом периоде, когда вулканические породы, возникшие из лавового шлейфа, сравнимого по размеру с Соединенными Штатами, затвердели в обширное плато. Слои отложений с тех пор покрыли эти камни, скрывая свидетельства их взрыва на глубине 2 миль ниже морского дна Тихого океана.

Исследователи обнаружили линии разломов вдоль восточного побережья Северного острова Новой Зеландии, обнаружив, что древние скалы были исключительно «влажными», и вода составляла почти половину их объема. Это необычно для пород такого возраста, поскольку ожидается, что нормальная океанская кора будет содержать значительно меньше воды. Пористая сотовая структура этих пород, размытая мелкими морями, которые когда-то окружали вулканическое плато, позволяла им поглощать и хранить воду, как водоносный горизонт, на протяжении миллионов лет.

Этот недавно обнаруженный водоем расположен в 9.3 милях от разлома Хикуранги, где Тихоокеанская тектоническая плита погружается под Австралийскую плиту в мантию Земли. Взаимодействие между этими плитами приводит к медленным землетрясениям, известным как события «медленного скольжения». Замечено, что такие события часто связаны с запасами воды в горных породах. Вода может создавать условия высокого давления, которые затрудняют процесс скольжения и предотвращают внезапное скольжение.

Существование этого водоема может объяснить безобидные, медленные землетрясения, которые происходят в районе разлома Хикуранги каждые один или два года. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять точное влияние водохранилища на разлом. Сейсмическое сканирование было использовано для создания трехмерного изображения подводного региона и определения местоположения резервуара. Однако бурение глубоко на дне океана будет необходимо, чтобы определить размеры резервуара и его влияние на давление вокруг разлома.

Это открытие дает ценную информацию о геологических процессах, происходящих глубоко в земной коре, и может иметь значение для понимания динамики землетрясений в других зонах субдукции по всему миру.

источники:

– Название: Древние вулканические породы удерживают в недрах Земли море воды. Новые открытия в Новой Зеландии могут помочь объяснить, почему.

– Научное исследование: Газе, А.Ю. и др. (2020). Древние богатые летучими галогенами под Новой Зеландией. Достижения науки, 6 (33), eabb5993.