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Наука

Новый взгляд на формирование земной коры

ByРоберт Эндрю

сентябрь 23, 2023
Новый взгляд на формирование земной коры

Недавнее исследование, проведенное исследователями из штата Пенсильвания, поставило под сомнение преобладающую теорию формирования земной коры. Вместо общепринятого мнения о том, что кора образовалась быстро около 3 миллиардов лет назад, а затем замедлилась, исследование предполагает, что кора продолжала развиваться постепенно в течение миллиардов лет синхронно со слоем мантии под ней. Это новое открытие не только имеет значение для нашего понимания нашей собственной планеты, но также дает представление о формировании других небесных тел.

Существующая теория утверждает, что Земля была застойной планетой-крышкой без тектонической активности вплоть до внезапного перехода к тектоническим плитам 3 миллиарда лет назад. Однако исследование штата Пенсильвания, проведенное доцентом кафедры геонаук Джесси Рейминком, развенчивает это мнение. Исследование показывает, что эволюция земной коры была непрерывным процессом, а не внезапным изменением.

Это открытие проливает свет на фундаментальную загадку нашей планеты. Поставив под сомнение традиционную хронологию формирования коры, исследователи теперь смогут больше узнать о геологической истории Земли и глубже понять ее сложные процессы.

Более того, это исследование также дает ценную информацию о том, как могли развиваться другие планеты. Изучая постепенную эволюцию земной коры, ученые могут проводить сравнения и делать выводы о формировании других небесных тел в нашей Солнечной системе и за ее пределами.

В целом, это исследование является значительным шагом вперед в нашем понимании земной коры и ее формирования. Поставив под сомнение существующие теории и представив убедительные доказательства, исследователи из штата Пенсильвания бросили вызов нашим предвзятым представлениям и проложили путь для дальнейших исследований в области наук о Земле.

источники:
– Исследование, проведенное исследователями из штата Пенсильвания (Письма о геохимических перспективах)

By Роберт Эндрю

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