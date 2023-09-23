Недавнее исследование, проведенное исследователями из штата Пенсильвания, поставило под сомнение преобладающую теорию формирования земной коры. Вместо общепринятого мнения о том, что кора образовалась быстро около 3 миллиардов лет назад, а затем замедлилась, исследование предполагает, что кора продолжала развиваться постепенно в течение миллиардов лет синхронно со слоем мантии под ней. Это новое открытие не только имеет значение для нашего понимания нашей собственной планеты, но также дает представление о формировании других небесных тел.

Существующая теория утверждает, что Земля была застойной планетой-крышкой без тектонической активности вплоть до внезапного перехода к тектоническим плитам 3 миллиарда лет назад. Однако исследование штата Пенсильвания, проведенное доцентом кафедры геонаук Джесси Рейминком, развенчивает это мнение. Исследование показывает, что эволюция земной коры была непрерывным процессом, а не внезапным изменением.

Это открытие проливает свет на фундаментальную загадку нашей планеты. Поставив под сомнение традиционную хронологию формирования коры, исследователи теперь смогут больше узнать о геологической истории Земли и глубже понять ее сложные процессы.

Более того, это исследование также дает ценную информацию о том, как могли развиваться другие планеты. Изучая постепенную эволюцию земной коры, ученые могут проводить сравнения и делать выводы о формировании других небесных тел в нашей Солнечной системе и за ее пределами.

В целом, это исследование является значительным шагом вперед в нашем понимании земной коры и ее формирования. Поставив под сомнение существующие теории и представив убедительные доказательства, исследователи из штата Пенсильвания бросили вызов нашим предвзятым представлениям и проложили путь для дальнейших исследований в области наук о Земле.

источники:

– Исследование, проведенное исследователями из штата Пенсильвания (Письма о геохимических перспективах)