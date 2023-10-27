Новые открытия проливают свет на ядро ​​Земли: утечки гелия и формирование планет

Недавнее исследование выявило удивительную новую информацию о составе ядра Земли и процессе формирования планет. Ученые обнаружили значительное количество редкой формы гелия, известной как гелий-3, в вулканических породах на канадском Баффиновом острове. Это открытие подтверждает теорию о том, что гелий вытекает из ядра Земли — процесс, который происходит уже миллионы лет.

В отличие от гелия-4, который обычно встречается на Земле, гелия-3 больше в космосе. Вот почему ученые были удивлены, обнаружив в камнях Баффинова острова большее количество гелия-3, чем сообщалось ранее. Исследовательская группа под руководством Форреста Хортона из Океанографического института Вудс-Хоул опубликовала свои выводы в журнале Nature.

Обнаружение элементов, вытекающих из ядра Земли, дает ценную информацию о формировании и эволюции планеты. Это недавнее открытие усиливает существующую гипотезу, согласно которой наша планета возникла из солнечной туманности — облака газа и пыли, которое рухнуло из-за взрыва сверхновой. Считается, что эта солнечная туманность содержала гелий-3, который впоследствии вошел в состав Земли.

Чтобы провести свое исследование, Хортон и его коллеги в 2018 году отправились в отдаленные и захватывающие дух пейзажи Баффинова острова. Их целью было изучить лаву, которая извергалась миллионы лет назад, когда Гренландия и Северная Америка разделились, образовав новое морское дно. Исследуя эти камни, команда стремилась получить более глубокое понимание содержимого, заключенного в ядре и мантии Земли.

Измерения, проведенные исследователями на Баффиновом острове, выявили неожиданно высокие уровни гелия-3 и гелия-4 по сравнению с предыдущими исследованиями. Интересно, что измерения различались в зависимости от собранных образцов. Хортон описал опыт изучения горных пород как открытие научных сокровищ, поскольку они были богаты ярко-зеленым оливином, также известным как перидот.

Значение этого открытия заключается в соотношении гелия-3 и гелия-4. Хотя на каждый миллион атомов гелия-3 приходится лишь примерно один атом гелия-4, исследовательская группа измерила около 10 миллионов атомов гелия-3 на грамм кристаллов оливина. Это говорит о том, что газы, унаследованные от солнечной туманности во время формирования Солнечной системы, лучше сохраняются внутри Земли, чем считалось ранее.

В целом, это исследование проливает новый свет на утечку гелия из ядра Земли и предлагает ценную информацию об истории и формировании нашей планеты. Исследование подчеркивает важность исследования отдаленных мест, таких как Баффинов остров, чтобы раскрыть секреты, скрытые в глубоких недрах Земли.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое гелий-3?

Гелий-3 — редкая версия гелия, элемента, широко известного тем, что его используют в воздушных шарах. В отличие от гелия-4, которого на Земле много, гелий-3 чаще встречается в космическом пространстве.

Как гелий-3 оказался в скалах Баффинова острова?

Присутствие гелия-3 в горных породах Баффинова острова можно отнести к периоду формирования нашей Солнечной системы. Считается, что гелий-3 возник из солнечной туманности — облака газа и пыли, которое рухнуло и образовало планеты, включая Землю.

Что это открытие говорит о ядре Земли?

Обнаружение утечки гелия-3 из ядра Земли дает ценную информацию о формировании и эволюции нашей планеты. Это подтверждает гипотезу о том, что ядро ​​Земли содержит газы, унаследованные от солнечной туманности, и проливает свет на процессы, которые формировали нашу планету на протяжении миллионов лет.

Почему Баффинов остров важен для этого исследования?

Остров Баффина, расположенный на территории канадского Нунавута, предлагает уникальные геологические особенности и потоки лавы, которые дают ценную информацию о составе Земли. Удаленная и нетронутая природа острова позволяет ученым изучать породы и минералы, которые остались относительно нетронутыми, что позволяет делать новые открытия в истории нашей планеты.