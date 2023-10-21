Сгоревшие корпуса ракет и спутников оставляют следы металлических частиц в атмосфере Земли

Недавнее исследование показало, что атмосфера Земли содержит рассеянные металлические частицы из сгоревших корпусов ракет и спутников, и эта проблема будет только усугубляться с увеличением количества коммерческих космических запусков и спутниковых группировок. Растущее число спутников на орбите, особенно благодаря созданию крупных группировок спутников связи частными компаниями, такими как SpaceX, привело к значительному накоплению крошечных металлических кусочков в атмосфере.

Ведущий автор исследования Дэниел Мерфи из Лаборатории химических наук Национального управления океанических и атмосферных исследований подчеркивает необходимость понимания потенциальных последствий этих металлических частиц для окружающей среды и здоровья человека по мере быстрого расширения индустрии космических полетов. Хотя в настоящее время нет доказательств прямого воздействия на людей, беспокойство вызывает потенциальное воздействие на атмосферу Земли, особенно в стратосфере.

Одна из проблем заключается в том, меняет ли присутствие металлов в стратосфере ее свойства и потенциально ли влияет на озоновый слой и другие процессы. Исследователи обнаружили в атмосфере такие металлы, как ниобий, медь, литий и алюминий, которые, скорее всего, происходят из сгоревших ракет и остатков спутников. Это открытие было сделано с помощью специально оборудованного исследовательского самолета НАСА со спектрометром, анализирующим элементы атмосферы.

Большинство металлов обнаружено над полярными регионами Земли, хотя их следы были обнаружены ближе к экватору. В исследовании отмечается, что хотя метеоры также могут оставлять металлы в атмосфере, разница в массе ракет и спутников по сравнению с метеорами значительна. Сотни тонн металлов выбрасываются в результате распада ракет и спутников, тогда как метеоры вносят лишь микрограммы.

Потенциальное воздействие этих металлических частиц на экосистему Земли до сих пор неясно. Однако в исследовании подчеркивается отсутствие предыдущих исследований в этой области, подчеркивая важность изучения долгосрочных последствий и возможных глобальных последствий. Крайне важно решить эту проблему раньше, чем позже, чтобы понять последствия быстрого роста индустрии космических полетов для нашей окружающей среды и планеты в целом.

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– ЧАНДАН ХАННА/AFP через Getty Images