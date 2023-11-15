Новое открытие раскрывает влияние космических событий на ионосферу Земли

В ходе недавнего прорыва ученые обнаружили доказательства того, что космические события, происходящие на расстоянии миллиардов световых лет, могут иметь измеримые последствия для Земли. Источником этого замечательного открытия является обнаружение массивного всплеска энергии, известного как гамма-всплеск (GRB), от далекой взрывающейся звезды. Это конкретное событие, названное GRB 221009A, было обнаружено 9 октября 2022 года космическим телескопом Integral Европейского космического агентства и другими высокоэнергетическими спутниками, вращающимися вокруг Земли.

Величина GRB 221009A была беспрецедентной, что сделало его одним из самых мощных когда-либо зарегистрированных GRB. Исследователи сравнили это явление с крупной солнечной вспышкой из-за его воздействия на ионосферу Земли. Всплеск вызвал срабатывание детекторов молний в Индии и вызвал несколько часов возмущений в ионосфере, как зафиксировали приборы в Германии.

Ионосфера, богатый плазмой слой верхней атмосферы, играет решающую роль в атмосферном электричестве и образует внутренний край магнитосферы. Возмущение, вызванное GRB 221009A, затронуло самые нижние слои ионосферы, изменив поведение очень низкочастотных радиосигналов.

Это новое открытие вызывает обеспокоенность по поводу потенциальных последствий, если подобный гамма-всплеск произойдет в нашей собственной галактике. Озоновый слой может быть поврежден, что позволит вредному ультрафиолетовому излучению достичь поверхности Земли. Предполагалось, что прошлые массовые вымирания на Земле были вызваны такими космическими явлениями.

В настоящее время ученые анализируют прошлые данные, собранные Китайским сейсмо-электромагнитным спутником (CSES), чтобы лучше понять корреляцию между гамма-всплесками и их воздействием на ионосферу Земли. Эти знания позволят им выявлять закономерности и потенциально предсказывать будущие нарушения.

В целом, это революционное открытие подчеркивает взаимосвязь Вселенной и служит напоминанием о потенциальном влиянии космических событий на нашу планету.

FAQ

Q: Что такое гамма-всплеск?

A: Гамма-всплеск — это очень энергичный взрыв, который происходит в далеких галактиках и высвобождает огромное количество гамма-излучения.

Q: Что такое ионосфера?

A: Ионосфера — богатый плазмой слой верхней атмосферы, простирающийся на высоте от 50 до 950 км над Землей. Он играет решающую роль в атмосферном электричестве и образует внутренний край магнитосферы.

Q: Как гамма-всплески влияют на Землю?

A: Гамма-всплески могут вызывать возмущения в ионосфере Земли, изменяя поведение радиосигналов и потенциально разрушая озоновый слой.

Q: Может ли гамма-всплеск в нашей галактике быть опасным?

A: Существует опасение, что гамма-всплеск, происходящий в нашей галактике, может иметь серьезные последствия, такие как повреждение озонового слоя и попадание вредного ультрафиолетового излучения на поверхность Земли. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять всю степень потенциальных рисков.

источники:

– Интегральная миссия: https://www.cosmos.esa.int/web/integral

– Китайский сейсмо-электромагнитный спутник (CSES): https://www.cses.ac.cn/english/index.htm