Сверхплотная экзопланета Gliese 367 b

Открытие экзопланет углубило наше понимание Вселенной и бросило вызов существующим теориям формирования планет. Среди многочисленных каталогизированных экзопланет Глизе 367 b, также известная как Тахай, выделяется как чудак. Она классифицируется как планета сверхкороткого периода (USP) из-за ее чрезвычайно короткого орбитального периода, составляющего всего 7.7 часов. Что делает Gliese 367 b еще более интригующим, так это ее сверхплотный состав, плотность которого почти вдвое превышает плотность Земли.

Элиза Гоффо, ведущий автор недавнего исследования, проведенного в Туринском университете, сравнивает Глизе 367 b с похожей на Землю планетой, у которой удалена каменная мантия. Это говорит о том, что планета состоит преимущественно из железа. Исследование под названием «Компания по исследованию сверхвысокой плотности и сверхкороткого периода подземного мира GJ 367 b: открытие двух дополнительных маломассивных планет через 11.5 и 34 дня» не только уточняет измерения массы Gliese 367 b и радиус, но также показывает наличие двух родственных планет.

Открытие Gliese 367 b было сделано с использованием данных спутника для исследования транзитных экзопланет (TESS) в 2021 году. Однако в недавнем исследовании использовался спектрограф High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) в Европейской южной обсерватории для получения более точных измерений. . Исследователи обнаружили, что Gliese 367 b имеет радиус 70 процентов земного и массу 63 процента земной, что делает ее вдвое плотнее нашей планеты.

Необычная плотность Gliese 367 b позволяет предположить, что это, вероятно, ядро ​​некогда более крупной планеты, потерявшей свою каменистую мантию в результате катастрофического события или столкновения с другими протопланетами во время ее формирования. Другая возможность состоит в том, что Глизе 367 b является остатком газового гиганта, который мигрировал близко к своей звезде, что привело к удалению ее атмосферы.

Исследование также выявило существование двух дополнительных планет в системе, Gliese 367 c и d, что еще раз подтверждает идею о том, что планеты сверхкороткого периода часто встречаются в системах с несколькими планетами. Эти планеты-компаньоны, хотя и вращаются близко к звезде, такой как Gliese 367 b, имеют меньшую массу. Присутствие родственных планет дает важные подсказки для понимания процесса формирования Глизе 367 b.

Исследования, проведенные Гоффо и ее коллегами, способствуют нашим знаниям об экзопланетах и ​​разнообразном составе планет, обнаруженных во Вселенной. Результаты этого исследования имеют значение для нашего понимания формирования планет и потенциальных сценариев формирования, которые привели к появлению сверхплотной странной планеты Глизе 367 b.

источники:

– «Компания сверхвысокой плотности и сверхкороткого периода подземного мира GJ 367 b: открытие двух дополнительных планет с малой массой через 11.5 и 34 дня».

– Элиза Гоффо, Туринский университет