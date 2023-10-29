Новое исследование предполагает, что древняя Венера могла поддерживать микробную жизнь

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показало, что Венера, которую часто называют планетой-сестрой Земли, могла испытывать тектоническую активность миллиарды лет назад. Исследование предполагает, что древняя Венера могла быть потенциальной средой обитания для микробной жизни из-за этой тектонической активности. Исследование было сосредоточено на тектонике плит — научной теории, объясняющей, как внешняя оболочка Земли разделена на большие участки, называемые тектоническими плитами. В результате этого процесса возникают океаны, континенты и горы, играющие решающую роль в развитии жизни на нашей планете.

Результаты показывают, что Венера и Земля могли быть даже более похожими, чем считалось ранее, поскольку обе планеты имели схожий тип тектоники. Мэтью Уэллер, ведущий автор исследования из Института Луны и планет в Хьюстоне, заявил: «Вероятно, у нас одновременно были две планеты в одной солнечной системе, работающие в режиме тектоники плит — того же режима тектоники, который позволил для жизни, которую мы видим на Земле сегодня».

Однако исследователи отмечают, что тектоника плит на Венере, вероятно, прекратилась после того, как планета потеряла воду, а ее атмосфера стала слишком горячей и плотной. Этот процесс мог истощить необходимые ингредиенты, необходимые для тектонических движений. Венера и Земля имеют сходство в размере, массе, плотности и объеме, но Венера остается наименее изученной среди планет земной группы.

В исследовании подчеркивается необходимость изучения механизмов, которые привели к формированию атмосферы Венеры, которая преимущественно состоит из углекислого газа и азота. Компьютерные модели, сравнивающие современную атмосферу Венеры с ранней тектоникой плит, предполагают, что только эти ранние тектонические движения могли объяснить нынешний состав атмосферы и поверхностное давление на Венере.

Исследователи предполагают, что Венера, возможно, перешла от ограниченного тектонического движения к своей нынешней модели застойной крышки. В этой модели поверхность планеты представляет собой единственную пластину с минимальным движением для выброса газов в атмосферу. Александр Эванс, соавтор исследования из Университета Брауна, предполагает, что планеты могут переходить в разные тектонические состояния и выходить из них, что приводит к потенциальным колебаниям обитаемости.

Ожидается, что дальнейшее исследование Венеры, такое как предстоящая миссия НАСА DAVINCI, позволит лучше понять историю планеты и подтвердит результаты исследования. Исследователи также стремятся выяснить, как Венера утратила тектонику плит.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое тектоника плит?

Ответ: Тектоника плит — это научная теория, которая описывает, как внешняя оболочка Земли разделена на большие части, называемые тектоническими плитами, которые плавают по мантии планеты. Эти плиты образуют различные объекты Земли, такие как океаны, континенты и горы.

Вопрос: Могла ли Венера поддерживать микробную жизнь в прошлом?

Ответ: Недавнее исследование предполагает, что древняя Венера, возможно, была способна поддерживать микробную жизнь миллиарды лет назад благодаря тектонической деятельности. Однако тектоника плит, вероятно, прекратилась на Венере после того, как она потеряла воду, а ее атмосфера стала слишком горячей и плотной.

Вопрос: Чем Венера отличается от Земли?

Ответ: Венера и Земля имеют сходство в размере, массе, плотности и объеме. Однако Венера остается наименее изученной среди планет земной группы.

Вопрос: Как полученные результаты могут повлиять на наше понимание обитаемых планет?

Ответ: Исследование предполагает, что планеты могут переходить в разные тектонические состояния и выходить из них, что может повлиять на их обитаемость. Это подчеркивает необходимость учитывать колебания обитаемости, а не предполагать, что планеты постоянно пригодны для жизни.

Вопрос: Какова предстоящая миссия НАСА DAVINCI?

Ответ: Миссия НАСА DAVINCI (Глубоководное исследование благородных газов, химии и визуализации Венеры) направлена ​​на исследование Венеры и предоставление информации о ее атмосфере и геологической истории.