Новое открытие бросает вызов пониманию пульсаров

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, поставило ученых в тупик. Исследователи наблюдали, как мертвая звезда, известная как пульсар Вела, излучает настолько мощный взрыв энергии, что они не могут его объяснить. Это неожиданное открытие бросает вызов существующим знаниям о пульсарах и требует переосмысления того, как работают эти естественные ускорители.

Пульсар — это тип нейтронной звезды, образовавшейся из остатков мертвой звезды, взорвавшейся сверхновой. Несмотря на то, что пульсары имеют диаметр всего 12 миль, они могут вращаться с невероятной скоростью и испускать лучи электромагнитного излучения, видимого на Земле. В частности, известно, что пульсар Вела излучает гамма-лучи высокой энергии.

В этом новом исследовании было обнаружено, что пульсар Вела излучает колоссальные 20 триллионов электронвольт, что является самой высокой энергией, когда-либо обнаруженной у пульсара. Это значительно выше типичной энергии, излучаемой пульсарами, которая составляет менее 10 миллиардов электронвольт. Единственный другой пульсар, который, как известно, приблизился к энергетическому уровню Вела, — это Крабовидный пульсар, расположенный на расстоянии более 6,000 световых лет от Земли.

Ученые пытаются понять, как пульсар Вела произвел такое высокоэнергетическое излучение. Это бросает вызов традиционной теории о том, что излучение пульсара создается быстрыми электронами в его магнитосфере. Исследователи предполагают, что частицы Вела выталкиваются из магнитной мембраны или что аналогичные магнитные поля существуют за пределами типичных областей ускорения.

Это открытие не только проливает свет на поведение пульсаров, но и имеет значение для понимания того, что происходит со звездой после ее смерти. Результаты могут помочь углубить наше понимание других намагниченных объектов, таких как магнитосферы черных дыр.

Планируются дальнейшие исследования, чтобы определить, способна ли Вела производить еще более высокие энергетические выбросы, а также искать аналогичные гамма-лучи вокруг других пульсаров в галактике.

источники:

- НАСА

– Космос.com