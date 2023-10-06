CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Новое открытие бросает вызов пониманию пульсаров

ByВики Ставропулу

Октябрь 6, 2023
Новое открытие бросает вызов пониманию пульсаров

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, поставило ученых в тупик. Исследователи наблюдали, как мертвая звезда, известная как пульсар Вела, излучает настолько мощный взрыв энергии, что они не могут его объяснить. Это неожиданное открытие бросает вызов существующим знаниям о пульсарах и требует переосмысления того, как работают эти естественные ускорители.

Пульсар — это тип нейтронной звезды, образовавшейся из остатков мертвой звезды, взорвавшейся сверхновой. Несмотря на то, что пульсары имеют диаметр всего 12 миль, они могут вращаться с невероятной скоростью и испускать лучи электромагнитного излучения, видимого на Земле. В частности, известно, что пульсар Вела излучает гамма-лучи высокой энергии.

В этом новом исследовании было обнаружено, что пульсар Вела излучает колоссальные 20 триллионов электронвольт, что является самой высокой энергией, когда-либо обнаруженной у пульсара. Это значительно выше типичной энергии, излучаемой пульсарами, которая составляет менее 10 миллиардов электронвольт. Единственный другой пульсар, который, как известно, приблизился к энергетическому уровню Вела, — это Крабовидный пульсар, расположенный на расстоянии более 6,000 световых лет от Земли.

Ученые пытаются понять, как пульсар Вела произвел такое высокоэнергетическое излучение. Это бросает вызов традиционной теории о том, что излучение пульсара создается быстрыми электронами в его магнитосфере. Исследователи предполагают, что частицы Вела выталкиваются из магнитной мембраны или что аналогичные магнитные поля существуют за пределами типичных областей ускорения.

Это открытие не только проливает свет на поведение пульсаров, но и имеет значение для понимания того, что происходит со звездой после ее смерти. Результаты могут помочь углубить наше понимание других намагниченных объектов, таких как магнитосферы черных дыр.

Планируются дальнейшие исследования, чтобы определить, способна ли Вела производить еще более высокие энергетические выбросы, а также искать аналогичные гамма-лучи вокруг других пульсаров в галактике.

источники:
- НАСА
– Космос.com

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Миссия «Чандраян-4»: следующая лунная попытка ISRO

Октябрь 9, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Раздвигая границы крошечных механических устройств с помощью совместимых механизмов

Октябрь 9, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Точность моделей воды OPC и OPC3 при прогнозировании вязкости воды

Октябрь 9, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Миссия «Чандраян-4»: следующая лунная попытка ISRO

Октябрь 9, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Раздвигая границы крошечных механических устройств с помощью совместимых механизмов

Октябрь 9, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Точность моделей воды OPC и OPC3 при прогнозировании вязкости воды

Октябрь 9, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Соседи Галактики: NGC 3558 и LEDA 83465.

Октябрь 9, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев