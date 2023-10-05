Земля пострадала от необъяснимого взрыва от Мертвой звезды, заинтригованы ученые

Ученые наблюдали всплеск гамма-лучей, исходящий от мертвой звезды, известной как пульсар, настолько энергичный, что его невозможно объяснить. Всплеск является самым высокоэнергетическим из когда-либо наблюдавшихся, он примерно в десять триллионов раз превышает энергию видимого света или 20 тераэлектронвольт. Исследователи, стоящие за этим прорывом, говорят, что это открытие требует переосмысления того, как работают естественные ускорители, пульсары.

Пульсары образуются, когда звезда взрывается сверхновой и оставляет после себя крошечную мертвую звезду. Эти мертвые звезды, также называемые нейтронными звездами, невероятно плотны и почти полностью состоят из нейтронов. Они вращаются очень быстро и обладают мощным магнитным полем. Вращаясь, пульсары испускают лучи электромагнитного излучения, подобно космическому маяку.

Считается, что излучение пульсаров является результатом быстрых электронов, производимых и испускаемых магнитосферой пульсара, которая состоит из плазмы и электромагнитных полей, окружающих звезду. Ученые изучают излучение пульсаров, чтобы лучше понять их формирование.

При этом исследователи обнаружили всплеск излучения пульсара Вела с еще более высокими энергетическими компонентами, чем наблюдалось ранее. Излучение достигло 20 тераэлектронвольт, что примерно в 200 раз мощнее, чем любое излучение, ранее обнаруженное от этого объекта. Это бросает вызов существующим знаниям о пульсарах и требует переосмысления того, как функционируют эти естественные ускорители.

Ученые надеются, что, изучая более мощные всплески энергии пульсаров, они смогут лучше понять эти удивительные небесные объекты. Открытие этого необъяснимого взрыва мертвой звезды открывает новые возможности для исследований и может дать ценную информацию о механизмах, лежащих в основе экстремального энергетического излучения пульсаров.

источники:

- «Обнаружение компонента излучения пульсара Вела, достигающего 20 тераэлектронвольт», журнал Nature Astronomy.