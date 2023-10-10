Кольца деревьев свидетельствуют о экстремальной солнечной буре, которая сегодня может разрушить цивилизацию

Ученые обнаружили свидетельства сильной солнечной бури, произошедшей примерно 14,300 XNUMX лет назад, согласно анализу колец древних деревьев, найденных во французских Альпах. Скачок уровня радиоуглерода, обнаруженный в годичных кольцах, указывает на то, что это была самая большая солнечная буря, когда-либо зарегистрированная учеными.

Если бы подобное событие произошло сегодня, оно могло бы иметь катастрофические последствия для человеческой цивилизации. Электросеть может быть отключена на несколько месяцев, что приведет к массовым отключениям электроэнергии и нанесет ущерб нашей инфраструктуре. Системы связи, такие как спутники, могут быть необратимо повреждены, что сделает их непригодными для использования. Астронавты также столкнутся с серьезным радиационным риском.

Это открытие служит предупреждением на будущее, подчеркивая потенциальное воздействие экстремальных солнечных бурь на Землю. Чтобы защитить себя от подобных событий, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как и почему они происходят. Ученые уже идентифицировали девять экстремальных солнечных бурь, включая те, которые произошли в 993 и 774 годах нашей эры. Однако недавно обнаруженный шторм был вдвое мощнее тех.

Изучение этих солнечных бурь является сложной задачей, поскольку их можно понять только косвенно. Прямые инструментальные измерения солнечной активности стали возможны только с 17 века. Радиоуглеродные измерения, полученные по древесным кольцам и кернам полярного льда, дают лучшее представление о поведении Солнца в далеком прошлом.

Самая известная солнечная буря, наблюдавшаяся учеными, - это событие Кэррингтона в 1859 году. Однако недавно обнаруженная буря и другие события Мияяке были бы значительно более мощными. События Мияяке были идентифицированы путем анализа окаменелых древних деревьев и изучения присутствующего в них радиоуглерода.

Это исследование подчеркивает безотлагательность разработки стратегий по защите нашей инфраструктуры и технологий от разрушительных последствий экстремальных солнечных бурь. Понимая поведение Солнца и его потенциал в отношении этих событий, мы можем предпринять шаги для смягчения рисков, которые они представляют для нашего современного образа жизни.

источники:

– «Всплеск радиоуглерода на уровне 14,300 XNUMX кал. лет назад в ископаемых деревьях обеспечивает функцию импульсного отклика глобального углеродного цикла во время позднего ледникового периода» – Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и инженерные науки