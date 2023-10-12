Кольца древних деревьев свидетельствуют о разрушительной солнечной буре, которая может повлиять на цивилизацию сегодня

Кольца деревьев, найденные во французских Альпах, стали свидетельством сильной солнечной бури, которая могла бы иметь разрушительные последствия для человеческой цивилизации, если бы она произошла сегодня. Ученые обнаружили значительный скачок уровня радиоуглерода в годичных кольцах, произошедший 14,300 XNUMX лет назад, что указывает на возникновение мощной солнечной бури – самой крупной из когда-либо зарегистрированных.

Потенциальные последствия подобного события сегодня вызывают тревогу. Такая солнечная буря может нарушить работу энергосистемы на несколько месяцев и нанести значительный ущерб нашей коммуникационной инфраструктуре. В исследовании, проведенном исследователями из Университета Лидса, экстремальный характер этого древнего события служит предупреждением на будущее. Тим Хитон, профессор прикладной статистики, подчеркнул, что трансформаторы в наших электросетях могут быть необратимо повреждены, что приведет к массовым отключениям электроэнергии. Кроме того, спутникам, имеющим решающее значение для навигации и телекоммуникаций, будет грозить непоправимый вред, а астронавты столкнутся с серьезным радиационным риском.

Чтобы обеспечить защиту нашего мира от подобных событий, необходимы дальнейшие исследования. Хотя ученые выявили девять экстремальных солнечных бурь, известных как «События Мияяке», за последние 15,000 XNUMX лет, точные причины и механизмы этих событий остаются неясными. Эти события можно изучать только косвенно, что затрудняет прогнозирование их возникновения или понимание их природы.

Прямые инструментальные измерения солнечной активности стали возможны только с 17 века. Использование радиоуглеродных измерений по годичным кольцам в сочетании с данными по бериллию из кернов полярных льдов предлагает наиболее эффективные средства понимания поведения Солнца на протяжении всей истории. По словам Эдуарда Барда, профессора климата и эволюции океана в Коллеж де Франс и CEREGE, эти долгосрочные записи дают ценную информацию о прошлом поведении Солнца.

Масштабы недавно обнаруженной солнечной бури, подобной событиям Мияке, оцениваются в два раза мощнее, чем те, которые произошли в 993 и 774 годах нашей эры. Интенсивность этих событий была определена с помощью радиоуглеродного анализа окаменелостей древних деревьев, что позволило заглянуть в прошлое.

Это исследование, опубликованное в журнале The Royal Society’s Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, подчеркивает необходимость разработки стратегий по защите нашей цивилизации от потенциально катастрофических последствий солнечных бурь.

источники:

- Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и технические науки.