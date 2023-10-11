Недавнее исследование показывает, что Земля когда-то переживала экстремальную солнечную бурю, предупреждая ученых о потенциальном разрушении сегодня

Недавнее исследование, проведенное учеными, показывает, что однажды Земля подверглась сильнейшему солнечному шторму, который имел бы катастрофические последствия для человеческой цивилизации, если бы это произошло в наше время. Древние кольца деревьев, найденные во французских Альпах, свидетельствуют о значительном скачке уровня радиоуглерода около 14,300 XNUMX лет назад, указывая на возникновение мощной солнечной бури, крупнейшей из когда-либо обнаруженных учеными.

Если бы подобное событие произошло сегодня, его последствия могли бы быть разрушительными. Было предупреждено, что энергосистема может быть отключена на несколько месяцев, что приведет к массовым отключениям электроэнергии и серьезному ущербу инфраструктуре связи. Кроме того, спутники, имеющие решающее значение для навигации и телекоммуникаций, могут стать непригодными для использования, а астронавты столкнутся с серьезным радиационным риском. Исследователи исследования подчеркивают необходимость подготовки к таким экстремальным солнечным бурям.

Ученые уже идентифицировали девять экстремальных солнечных бурь, получивших название «События Мияке», которые произошли за последние 15,000 993 лет. Самые последние события произошли в 774 и XNUMX годах нашей эры, тогда как недавно обнаруженный древний шторм был вдвое мощнее этих. Однако понимание этих событий остается сложной задачей, поскольку их можно изучать лишь косвенно.

По словам Эдуарда Барда, профессора климата и эволюции океана в Коллеж де Франс и CEREGE, изучение солнечной активности в первую очередь зависит от косвенных измерений. Он отмечает, что, хотя инструментальные записи солнечной активности доступны с 17 века, они дают неполное понимание поведения Солнца. Объединение радиоуглеродных данных по годичным кольцам и данных по бериллию из кернов полярных льдов предлагает лучший способ понять долгосрочные закономерности Солнца.

Самая крупная солнечная буря, наблюдаемая и изученная до сих пор, произошла в 1859 году и известна как событие Кэррингтона. Это событие вызвало серьезные нарушения, включая разрушение телеграфных аппаратов и исключительно яркое сияние, из-за которого птицы вели себя так, как будто наступило утро. Недавно обнаруженный древний шторм был бы даже более мощным, чем событие Кэррингтона.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять возникновение и предсказуемость экстремальных солнечных бурь. Ученые призывают продолжать усилия по защите мира от подобных событий в будущем.

источники:

– Название: Землю поразила сильнейшая солнечная буря. Последняя обсерватория сейчас. https://latestobservatory.com/earth-was-struck-by-an-extreme-solar-storm/

– Изображение: Рюдигер Томас через Pixabay.