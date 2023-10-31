Удивительная комета приблизится к Земле в 2024 году

В 2024 году ожидается захватывающее небесное событие, которое привлечет внимание наблюдателей за небом. Гигантскую комету, известную как 12P/Понс-Брукс, можно будет увидеть, когда она максимально приблизится к Солнцу. Это астрономическое зрелище уже привлекло внимание экспертов своим необычным поведением.

Ученые из Британской астрономической ассоциации (BAA) сообщили, что комета испытала две взрывные вспышки всего за четыре месяца. Эти вспышки представляют собой внезапные выбросы пыли и газа, когда комета приближается к Земле. Что делает это космическое явление еще более удивительным, так это своеобразный внешний вид самой кометы.

Ричард Майлз, член BAA, сравнил комету 12P/Понс-Брукса со знаменитым «Тысячелетним соколом» из франшизы «Звездных войн». Он описал комету как окруженную огромным эфирным облаком пыли и газа. Это потрясающее сходство вызвало трепет и восхищение как среди астрономов, так и среди энтузиастов.

Интересно, что подобные вспышки на кометах случаются относительно редко: они случаются лишь в 3-4 процентах случаев. Во время таких событий частицы, выброшенные из ядра кометы, со временем рассеиваются. В случае 12P/Понс-Брукса большое ядро ​​создает тень, окутывающую облако пыли и газа, создавая уникальную форму, напоминающую рога дьявола или знаменитый космический корабль.

Примечательна не только внешность этой кометы, но и ее траектория. Термин «похожие на Галлея» был придуман учеными для описания комет, которые движутся по вытянутым эллиптическим орбитам вокруг Солнца, и для завершения одного оборота требуется от 20 до 200 лет. Хотя 12P/Понс-Брукс попадает в эту категорию, она немного отклоняется от периода обращения кометы Галлея, который составляет 76 лет вместо наблюдаемого в данном случае 71 года.

Чтобы увидеть это необычайное небесное зрелище, отметьте в своем календаре 21 апреля, когда комета будет ближе всего к Солнцу, и 2 июня, когда она будет ближе всего к Земле. Имейте в виду, что хотя НАСА называет 12P/Понс-Брукса «околоземной кометой», она все равно находится примерно в 70 раз дальше от нас, чем наша собственная Луна. Поэтому о возможности столкновения просто не может быть и речи.

Это событие обещает стать поистине завораживающим опытом как для любителей, так и для профессиональных астрономов. Итак, подготовьте свои телескопы и будьте готовы стать свидетелями захватывающего путешествия 12P/Понс-Брукса, когда она украсит небо в 2024 году.

FAQ

Вопрос: Как выглядит комета 12P/Понс-Брукса после вспышек?

После вспышек эта комета принимает вид космического корабля «Тысячелетний сокол» или дьявольских рогов, окруженная облаком пыли и газа.

Вопрос: Распространены ли вспышки на кометах?

Нет, вспышки комет относительно редки и происходят всего в 3-4 процентах случаев.

Вопрос: Почему комета имеет уникальную форму?

Пыль, образовавшаяся в результате вспышки, в сочетании с большим ядром кометы создает выдолбленную форму, напоминающую рога дьявола или космический корабль «Тысячелетний сокол».

Вопрос: Что такое комета типа Галлея?

Комета типа Галлея — это комета, которая движется по длинной эллиптической орбите вокруг Солнца, и для завершения оборота требуется от 20 до 200 лет. В случае с кометой 12P/Понс-Брукса ее орбитальный период составляет примерно 71 год, что немного отличается от периода обращения кометы Галлея, которая обращается каждые 76 лет.

Вопрос: Когда комету можно будет увидеть с Земли?

Комета пройдет ближе всего к Солнцу 21 апреля и ближе всего к Земле 2 июня, предоставив наблюдателям возможность увидеть ее великолепие.

Вопрос: Существует ли вероятность столкновения с Землей?

Нет, как отмечают эксперты, комета 12P/Понс-Брукса находится примерно в 70 раз дальше от Земли, чем наша Луна, поэтому о каком-либо столкновении не может быть и речи.