Если вы рано встаете или рано отправляетесь в путь в эту субботу, найдите минутку и посмотрите на юго-западное небо около 6:15 утра. Вы увидите яркий вид Международной космической станции (МКС), пересекающей небо. Всего через три минуты он поднимется почти над головой, а затем опустится к восточному горизонту и исчезнет.

Это конкретное наблюдение МКС будет невероятно ярким, что сделает ее самым заметным объектом в небе. Однако, когда он приблизится к восточному горизонту, его затмит Венера, наша сестра-планета. Венера восходит рано и ярко светит до того, как солнце вступит во владение. Следите за ним, и, возможно, вы даже сможете увидеть его после восхода солнца. Фактически, Венера и Луна — единственные обычные небесные объекты, которые можно увидеть в светлое время суток.

Говоря о Луне, 24 числа она расположится рядом с планетой Сатурн. Поскольку Луна находится в выпуклом состоянии, полная примерно на три четверти, она будет на пути к полной полноте к 29-му числу.

Это время идеально подходит для наблюдения за двумя нашими ближайшими карликовыми галактиками. Ясной ночью в середине месяца отправляйтесь в темное место и дайте глазам пять минут, чтобы привыкнуть. Без какого-либо вмешательства со стороны Луны вы сможете увидеть маленькие и большие Магеллановы облака на южном небе. Маленькое Магелланово облако (SMC) находится к юго-западу от яркой звезды Ахернар и выглядит как небольшое скопление света. Несмотря на свой, казалось бы, незначительный вид, на самом деле она простирается на более чем 18,000 XNUMX световых лет и содержит несколько сотен миллионов звезд.

Большое Магелланово Облако (БМО) расположено чуть выше звезды Канопус, недалеко от южного горизонта. Она больше и ближе к нам, чем ее меньший аналог, ее площадь составляет около 32,000 20 световых лет и насчитывает около 2.4 миллиардов звезд. Также прогнозируется, что БМО сольется с нашей галактикой Млечный Путь примерно через XNUMX миллиарда лет.

Так что в следующий раз, когда вы встанете рано или окажетесь в темном месте, найдите минутку, чтобы оценить чудеса ночного неба. Найдите МКС, отследите Венеру и исследуйте красоту Магеллановых облаков и нашей галактики Млечный Путь.

источники:

– Международная космическая станция (МКС): https://www.nasa.gov/