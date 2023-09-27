Развитие микробиома полости рта у младенцев: понимание факторов, влияющих на здоровье полости рта на раннем этапе

Недавний обзор, опубликованный в журнале Frontiers in Microbiology, исследует развитие микробиома полости рта у младенцев и различные факторы, влияющие на его состав. Микробиом полости рта — это сообщество микроорганизмов, обитающих во рту, включая язык, зубы, десны и миндалины. Эта разнообразная экосистема бактерий, грибов, архей и простейших играет решающую роль в поддержании здоровья полости рта и общего состояния здоровья.

Исследование подчеркивает ограниченность исследований, посвященных развитию микробиома полости рта по сравнению с микробиомом кишечника. Однако понимание микробиома полости рта имеет решающее значение, поскольку оно влияет на благополучие ребенка на протяжении всей его жизни.

Развитие микробиома полости рта начинается еще до рождения, когда полость рта колонизируют такие бактерии, как Staphylococcus epidermidis. Однако микробиом полости рта очень динамичен и претерпевает значительные изменения в раннем возрасте. К тому времени, когда ребенку исполняется один месяц, первоначальные бактерии в основном исчезли, уступив место другим родам, таким как Gemella и Haemophilus.

Диета младенца играет решающую роль в формировании микробиома полости рта. У детей, находящихся на грудном вскармливании, микробиомы отличаются от детей, находящихся на искусственном вскармливании. Грудное молоко содержит различные компоненты, в том числе микробы, олигосахариды женского молока (HMO), короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA) и противомикробные белки. Эти компоненты способствуют развитию и защите микробиома полости рта.

Прорезывание зубов и появление молочных зубов также влияют на развитие микробиома полости рта. По мере того, как ребенок растет и у него начинают появляться зубы, ротовая полость колонизируется новыми бактериями. Существует сложная взаимосвязь между кариесом зубов и микробиомом полости рта, причем каждое из них влияет на другое.

Кроме того, на микробиом полости рта могут влиять такие факторы, как здоровье органов дыхания и использование антибиотиков. Бактерии из дыхательных путей могут попасть в рот, потенциально вызывая респираторные инфекции. Антибиотики, хотя и необходимы в некоторых случаях, могут нарушить микробиом полости рта, что приводит к долгосрочным последствиям для здоровья полости рта.

В обзоре подчеркивается необходимость дальнейших исследований в этой области, особенно продольных исследований, которые отслеживают данные о питании, прорезывании зубов и здоровье в детстве. Передовые методы секвенирования также необходимы для дифференциации различных видов стрептококков и их воздействия на здоровье человека. Понимание формирования микробиома полости рта позволит разработать стратегии поддержания здоровья полости рта и всей системы на протяжении всей жизни.

источники:

– Границы микробиологии. «Временное развитие микробиома полости рта у младенцев: обзор метаанализа».