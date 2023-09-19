Награды за сотрудничество в ранней карьере программы астробиологии НАСА

Программа НАСА по астробиологии предлагает премию Early Career Collaboration Awards (ECCA) для поддержки исследовательских поездок студентов, аспирантов, постдоков и младших ученых. Целью ECCA является содействие сотрудничеству и обмену знаниями между исследователями в области астробиологии.

ECCA обеспечивает финансирование командировочных расходов для распределения между двумя или более лабораториями, поддерживаемыми Астробиологической программой НАСА. Он дает исследователям возможность посещать различные учреждения и сотрудничать с экспертами в своей области. Программа признает важность междисциплинарного сотрудничества и поощряет кандидатов изучать различные исследовательские среды.

Хотя приоритет отдается поездкам, которые поддерживают исследования заявителя, ECCA также рассматривает другие поездки, которые имеют решающее значение для профессионального развития заявителя. Такая гибкость позволяет исследователям посещать конференции, семинары и встречи, которые могут расширить их знания и навыки в астробиологии.

Чтобы иметь право на участие в ECCA, заявители должны быть официально связаны с учреждением США. Это гарантирует, что финансирование будет использоваться исследователями, которые активно участвуют в астробиологических исследованиях в Соединенных Штатах. ECCA открыт для студентов и аспирантов, докторантов и младших ученых, находящихся на ранних этапах своей карьеры.

Максимальная сумма финансирования ECCA составляет 5,000 долларов США. Эту финансовую поддержку можно использовать для покрытия командировочных расходов, таких как авиабилеты, проживание, питание и регистрационные сборы на конференцию. ECCA стремится обеспечить разумный уровень поддержки, позволяющий исследователям участвовать в совместной деятельности и возможностях профессионального развития.

Крайний срок подачи заявок на участие в ECCA — понедельник, 16 октября 2023 г. Заинтересованным лицам рекомендуется посетить веб-сайт астробиологической программы НАСА для получения дополнительной информации о том, как подать заявку и конкретных требованиях для получения награды.

Награды за сотрудничество в ранней карьере, предлагаемые Астробиологической программой НАСА, предоставляют прекрасную возможность молодым исследователям в области астробиологии расширить свои исследования и профессиональное развитие посредством сотрудничества и обмена знаниями. Поддерживая поездки в различные исследовательские учреждения, ECCA стремится способствовать междисциплинарному сотрудничеству и продвигать инновации в области астробиологии.

Источники: Астробиологическая программа НАСА.