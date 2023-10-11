Необычайные микрокаменелости раннего кембрия дают новое представление о циклоневралах

Международная исследовательская группа под руководством профессора Чжан Хуацяо сделала захватывающее открытие в области палеонтологии. Они обнаружили необычайные микрокаменелости раннего кембрия, которые сохранили интровертную мускулатуру циклонейралий, группы животных, включающей круглых червей, червей из конского волоса, грязевых драконов и многих других. Это открытие дает ценную информацию о ранней эволюции циклонейралий, которые тесно связаны с членистоногими, самыми успешными животными на Земле.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, подчеркивает значение этих микроокаменелостей в понимании функциональной морфологии и эволюционного значения организмов раннего кембрия. Окаменелости, найденные в формации Куанчуанпу в Китае, исключительно хорошо сохранились и свидетельствуют о мускулатуре этих древних животных.

Исследователи описывают три фосфатированных образца, один из которых (NIGP179459) сохранился лучше. Этот образец состоит из пяти соединенных между собой колец, а также радиальных и продольных структур. Кольца и структуры интерпретируются как окаменелые мышцы, представляющие различные группы мышц, такие как круговые и продольные мышцы.

Основываясь на их расположении и текстуре, исследователи предполагают, что эти микроокаменелости принадлежат приапуланам, группе морских червей. Наличие мышечной сетки предполагает сходство с приапуланами, а гексарадиальная симметрия — со скалидофоранами.

В целом, эти необычные микроокаменелости дают ценную информацию об анатомии и эволюционных взаимоотношениях ранних кембрийских циклонейралий. Они способствуют нашему пониманию разнообразия и сложности древних организмов и проливают свет на происхождение членистоногих и других успешных групп животных.

источники:

- Труды Королевского общества B: Биологические науки.