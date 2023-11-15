Новые носимые наушники, оснащенные биосенсорами, контролируют активность мозга и здоровье

Наушники были разработаны со встроенными биосенсорами, которые могут непрерывно измерять активность мозга и уровень лактата в поту. Эта инновационная технология, разработанная инженерами Центра носимых датчиков Инженерной школы Джейкобса Калифорнийского университета в Сан-Диего, предлагает потенциальные применения в обнаружении и мониторинге нейрогенеративных заболеваний, а также в долгосрочном мониторинге здоровья.

Датчики наушников передают данные по беспроводной сети на смартфон или ноутбук для анализа и отображения. Это достижение открывает путь к будущим носимым датчикам и мобильным устройствам, которые смогут беспрепятственно отслеживать активность мозга и различные метаболиты, связанные со здоровьем, в течение дня.

Объединение сигналов мозга и тела на компактной платформе представляет собой значительный прорыв в технологии внутриушного восприятия. Эти датчики имеют меньший форм-фактор, менее заметны и более удобны в ношении по сравнению с существующими гарнитурами для электроэнцефалограммы (ЭЭГ) или коммерческими измерителями лактата в крови, предлагая при этом аналогичные характеристики.

Объединив данные электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая измеряет электрическую активность мозга, и измерения уровня лактата в поте, люди могут отслеживать усилия при физической нагрузке, уровень стресса, концентрацию внимания и даже диагностировать определенные припадки, включая эпилептические припадки.

Инновационная конструкция ушных датчиков включает в себя два типа датчиков, напечатанных на гибкой полимерной подложке, прикрепленной вокруг наушников. Один датчик фиксирует электродермальную активность и сигналы ЭЭГ для отслеживания сигналов, связанных с состоянием мозга, а другой датчик анализирует метаболиты, такие как лактат, в поту. Датчики покрыты гидрогелем, который улучшает сбор пота и подстраивается под движение наушников.

Чтобы обеспечить оптимальную производительность, исследователи стратегически разместили датчики внутри ушного канала, сводя к минимуму перекрестные помехи и максимизируя соотношение сигнал/шум. Они также провели тщательные проверочные тесты для оценки производительности электродов, структуры сигналов мозга, чувствительности датчика лактата и стабильности встроенных сканеров.

Хотя нынешние датчики лактата требуют от пользователей энергичных упражнений для выработки пота, будущие улучшения направлены на устранение этого требования. Исследователи также планируют расширить возможности этих датчиков для измерения дополнительных жизненно важных показателей, таких как насыщение кислородом и уровень глюкозы.

Эти наушники с биосенсорами не только открывают многообещающие возможности для нейровизуализации и долгосрочного мониторинга здоровья, но также могут совершить революцию в области слуховой нейробиоуправления как нового терапевтического подхода к неврологическим расстройствам, таким как шум в ушах.

FAQ

Что измеряют наушники, оснащенные биосенсорами?

Наушники, оснащенные биосенсорами, измеряют активность мозга и уровень лактата в поту.

Как наушники передают данные?

Наушники беспроводным способом передают данные на смартфон или ноутбук для анализа и отображения.

Каковы потенциальные области применения этой технологии?

Эта технология имеет потенциальное применение в обнаружении и мониторинге нейрогенеративных заболеваний, а также в долгосрочном мониторинге здоровья.

Какие датчики встроены в наушники?

Наушники имеют два типа датчиков: один фиксирует электродермальную активность и сигналы ЭЭГ, а другой анализирует метаболиты в поту.

Могут ли эти датчики диагностировать судороги?

Да, датчики можно использовать для диагностики различных припадков, в том числе эпилептических.

Есть ли планы по улучшению конструкции?

Да, исследователи планируют исключить необходимость энергичных упражнений для выработки пота для анализа лактата и изучить возможность измерения дополнительных жизненно важных показателей.

Источник: Калифорнийский университет в Сан-Диего (UC San Diego).