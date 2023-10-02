Исследователи используют «электрический язык» и модель искусственного интеллекта для прогнозирования горечи наркотиков

Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона (UCL) разработала метод с использованием «электрического языка» и искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования горечи наркотиков. Вкус играет решающую роль в обеспечении постоянного приема лекарств, что делает его важным аспектом разработки лекарств.

Чтобы присвоить наркотикам степень горечи, команда использовала электронный язык, состоящий из сенсоров, реагирующих на вкус. Это устройство измеряет количество горьких молекул, прилипших к пластиковому датчику, имитирующему человеческий язык, и сравнивает его с прозрачным образцом. Расхождение между двумя измерениями указывает на теоретический уровень горечи препарата.

Использование электронного языка позволяет проводить более быстрое и эффективное тестирование лекарств по сравнению с проведением испытаний на людях. Кроме того, исследователи сотрудничали с экспертами по машинному обучению, чтобы ускорить разработку лекарств с использованием модели искусственного интеллекта. Анализируя данные электронного языка, модель искусственного интеллекта разбивает лекарство на молекулярные дескрипторы, которые определяют вкус, что позволяет предсказать уровень горечи.

Исследователи планируют сделать модель инструментом открытого доступа, который позволит фармацевтическим разработкам во всем мире извлекать выгоду из данных о вкусовых качествах лекарств. Доктор Хенд Абдельхаким из Глобальной бизнес-школы здравоохранения UCL подчеркнул важность вкуса лекарств, особенно для детей и людей с хроническими заболеваниями.

Соблюдение режима лечения имеет решающее значение, поскольку несоблюдение предписаний врача может привести к негативным последствиям. Например, у пациентов с ВИЧ антиретровирусные препараты часто имеют неприятный вкус, что может стать проблемой, если их необходимо принимать постоянно на протяжении всей жизни. Разработка модели ИИ не только решает эту проблему, но и способствует соблюдению режима лечения других заболеваний, например, правильному использованию антибиотиков для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

источники:

– «Лондонские исследователи используют электрический язык для оценки горечи лекарств» – IANS