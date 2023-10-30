Удар астероида: роль мелких частиц в охлаждении Земли и разрушении фотосинтеза

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, пролило свет на последствия падения астероида, произошедшего более 66 миллионов лет назад. Удар Чиксулуб, как известно, вызвал масштабные разрушения, приведшие к вымиранию нептичьих динозавров и длительному периоду тьмы и холода на Земле.

Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на роли частиц серы и сажи в блокировании солнечного света и возникновении глобального похолодания, последовавшего за ударом. Однако недавнее исследование предполагает, что мелкие частицы, особенно силикатная пыль микрометрового размера, сыграли более важную роль в охлаждении планеты и, в конечном итоге, в остановке фотосинтеза.

Компьютерное моделирование, проведенное исследователями, включало данные измерений частиц серы, сажи и мелкой пыли, собранные в геологических формациях Северной Дакоты. Моделирование показало, что, хотя сера и сажа в конечном итоге рассеялись, мелкие частицы пыли оставались в атмосфере до 15 лет. Это продолжительное присутствие мелкой пыли привело к падению средней глобальной приземной температуры на целых 59 градусов по Фаренгейту.

Кроме того, исследование предполагает, что фотосинтез, процесс, посредством которого растения преобразуют солнечный свет в энергию, был прерван в течение двух недель после удара. Наземные растения испытали остановку фотосинтеза на ошеломляющие 620 дней, в то время как атмосфере потребовалось четыре года, чтобы проясниться настолько, чтобы позволить растениям восстановиться.

Хотя это исследование дает ценную информацию о механизмах охлаждения Земли и разрушения фотосинтеза, некоторые вопросы остаются без ответа. Например, выживание морских растений в этот период еще полностью не объяснено. Кроме того, чтобы сделать более широкие выводы, необходимо провести более комплексные исследования, включающие измерения из различных мест по всему миру.

Тем не менее, это исследование представляет собой важную отправную точку для дальнейших исследований и поиска ископаемых свидетельств, которые могут улучшить наше понимание глобальной реакции на это катастрофическое событие в истории Земли. Разгадывая сложные взаимодействия между ударами астероидов, мелкими частицами и нарушением основных экологических процессов, таких как фотосинтез, ученые постепенно собирают воедино загадку древнего прошлого нашей планеты.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что вызвало похолодание и опустошение Земли после удара астероида?

Согласно исследованию, длительное присутствие мелких частиц силикатной пыли в атмосфере сыграло значительную роль в охлаждении планеты. Эти частицы оставались в атмосфере до 15 лет, вызывая резкое падение средней глобальной приземной температуры. Кроме того, остановка фотосинтеза из-за мелкой пыли еще больше усугубила разрушения.

2. Через какое время после удара прекратился фотосинтез?

После удара фотосинтез наземных растений был прерван на целых 620 дней. Потребовалось четыре года, чтобы атмосфера прояснилась настолько, что растения смогли восстановиться.

3. Какие факторы в процессе охлаждения ранее упускались из виду?

Ранее ученые сосредоточивали свое внимание на частицах серы и саже как на основных факторах, блокирующих солнечный свет и вызывающих глобальное похолодание. Однако это исследование подчеркивает важность мелких частиц пыли, которые, как было обнаружено, оказывают более продолжительное воздействие на снижение температуры.

4. Какова роль морских растений в этот период?

Хотя исследование прямо не касается выживания морских растений, оно предполагает, что спящие семена и цветущие растения могли восстановиться после прояснения атмосферы. Способность морских растений выживать в это время остается предметом дальнейших исследований.

5. Каковы будущие направления исследований?

Необходимы дальнейшие исследования для включения измерений мелкой пыли из нескольких мест по всему миру, чтобы сделать более полные выводы. Ученые также стремятся понять региональные различия в климатической активности и выяснить, почему определенные группы организмов оказались более устойчивыми к воздействию, чем другие. Поиск ископаемых свидетельств продолжит давать ценную информацию о реакции Земли на это катастрофическое событие.