Количество пыли в воздухе увеличивается, ООН призывает к дополнительным исследованиям песчаных бурь и изменения климата

Организация Объединенных Наций сообщила об увеличении количества пыли в мировом воздухе в 2022 году. Этот рост объясняется увеличением выбросов из различных регионов, включая западно-центральную Африку, Аравийский полуостров, Иранское нагорье и северо-западный Китай. Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) призвала провести дополнительные исследования того, как изменение климата может усугубить горячие точки песчаных бурь.

По данным Бюллетеня по воздушной пыли ВМО, человеческая деятельность, такая как повышение температуры, засуха, повышенное испарение и плохое управление земельными ресурсами, способствует возникновению песчаных и пыльных бурь. Эти мероприятия снижают влажность почвы, создавая благоприятные условия для образования песчаных и пыльных бурь.

В ежегодном отчете ВМО рассматриваются частота возникновения и опасность пыльных бурь, а также их воздействие на общество. Оно показывает, что глобальная средняя годовая концентрация пыли на поверхности в 2022 году немного превысила аналогичный показатель в 2021 году. В прошлом году этот показатель составлял 13.8 микрограммов на кубический метр, а в 2021 году — 13.5 микрограммов на кубический метр.

В докладе подчеркивается, что ежегодно в атмосферу попадает около 2,000 миллиардов тонн пыли, влияя на качество воздуха и затемняя небо в регионах, находящихся за тысячи километров. Эти пыльные бури оказывают существенное воздействие на экономику, экосистемы, погоду и климат. Хотя некоторая часть пыли является естественным явлением, значительная ее часть является результатом плохого управления водными и земельными ресурсами.

Примечательно, что в бюллетене подробно описаны три крупных инцидента, произошедших в 2022 году. В марте из Северной Африки над Испанией и Португалией произошла исключительная вспышка пыли, пиковые часовые значения которой превысили 3,500 микрограммов на кубический метр, что намного превышает дневной лимит Европейского Союза в 50 микрограммов. В мае на Ближнем Востоке и в восточной части США произошли сильные пыльные бури, которые повлияли на видимость и сельскохозяйственные угодья.

Глава ВМО Петтери Таалас подчеркивает пагубное воздействие песчаных и пыльных бурь на здоровье, транспорт и сельское хозяйство, подчеркивая необходимость дальнейших исследований взаимосвязи между пыльными бурями и изменением климата, которая остается относительно неизученной. ВМО призывает к внедрению систем раннего предупреждения о погодных катастрофах во всем мире и интеграции навыков прогнозирования пыльных бурь и услуг по предупреждению для смягчения ухудшающихся последствий изменения климата.

источники:

– Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО)

– Бюллетень ВМО по воздушной пыли