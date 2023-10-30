Новое понимание: пыль — тихий убийца динозавров

Компьютерное моделирование уже давно используется для понимания катастрофического события, которое уничтожило динозавров и изменило жизнь на Земле 66 миллионов лет назад. Хотя исследователи выдвинули теории о различных факторах, которые могли сыграть свою роль, недавнее исследование ученых из Бельгии предполагает, что огромное количество пыли, образовавшейся в результате удара астероида, могло быть самым смертоносным виновником.

В своем новаторском исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, бельгийские исследователи пролили свет на «точные механизмы уничтожения», вызванные ударом, и утверждают, что роль пыли была упущена из виду. Команда провела моделирование древнего климата, учитывая измерения мелких частиц, обнаруженных в Северной Дакоте, где после удара Чиксулуб осел слой пыли.

Моделирование показало, что пыль с частицами, аналогичными по размеру тем, что были найдены в Дакоте, могла задерживаться в атмосфере до 15 лет. Закрывая солнечные лучи, триллионы тонн пыли, возможно, нарушили фотосинтез почти на два года и вызвали похолодание всей планеты на 15°C.

Ведущий исследователь Джем Берк Сенель из Королевской обсерватории Бельгии подчеркнул значительное воздействие пыли, заявив, что она «скорее всего, привела к последнему массовому вымиранию из-за нарушения фотосинтетической активности». Геолог и соавтор Филипп Клейс далее подчеркнул, что силикатная пыль является «наиболее эффективным блокатором фотосинтеза», эффективно делая атмосферу непрозрачной для солнечного света.

Эти результаты бросают вызов традиционному мнению, что падение астероида само по себе означало гибель динозавров. Хотя астероид вызвал непостижимые разрушения, именно его последствия — в частности, пыль и обломки, выброшенные в атмосферу — привели к тому, что Земля стала темной и холодной на долгие годы. Это атмосферное разрушение в конечном итоге спровоцировало длительную борьбу за выживание, в результате которой вымерло 75% видов растений и животных.

FAQ

Вопрос: Каковы были предыдущие теории относительно вымирания динозавров?

Предыдущие теории предполагали, что причиной вымирания динозавров были лесные пожары, извергающие сажу, извержения вулканов и огромное количество серы.

Вопрос: Как бельгийские исследователи изучали роль пыли?

Исследователи смоделировали древний климат, включив измерения мелких частиц, извлеченных из места в Северной Дакоте, где осела пыль от удара Чиксулуб.

Вопрос: Как долго пыль могла оставаться в атмосфере?

Согласно результатам моделирования, частицы пыли, аналогичные по размеру найденным в Дакоте, могли сохраняться в атмосфере до 15 лет после удара.

Вопрос: Как пыль нарушила фотосинтез?

Силикатная пыль с места удара служила наиболее эффективным блокатором фотосинтеза, делая атмосферу непрозрачной для солнечного света и препятствуя способности растений к фотосинтезу.

Вопрос: Какова была основная причина вымирания динозавров?

Хотя удар астероида и вызвал разрушения, именно длительный период темноты и холода, вызванный пылью и мусором в атмосфере, привел к вымиранию динозавров и 75% других видов.