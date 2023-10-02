Марсоход Perseverance поймал марсианского пылевого дьявола на Марсе

Марсоход НАСА «Настойчивость» сделал захватывающее открытие во время исследования марсианского кратера Джезеро. В свой 899-й марсианский день марсоход заснял на видео пылевого дьявола, движущегося по западному краю кратера. Пылевые дьяволы — это более слабые и меньшие версии торнадо на Земле, и они играют ключевую роль в перемещении и перераспределении пыли вокруг Марса.

Видео, снятое навигационными камерами марсохода, состоит из 21 кадра, снятого с интервалом в четыре секунды и ускоренного в 20 раз. На нем изображена нижняя часть марсианского пылевого дьявола. Хотя в кадре камеры видны только нижние 387 футов вихря, ученые оценили его полную высоту на основе отбрасываемой им тени. Тень указывает на то, что пылевой дьявол имеет высоту примерно 1.2 мили.

Этот конкретный пылевой дьявол, расположенный примерно в 2.5 милях от марсохода в месте под названием «Хребет Торофэр», двигался с востока на запад со скоростью около 12 миль в час. Его ширина составляла около 200 футов. Изучая этих пылевых дьяволов, ученые стремятся лучше понять марсианскую атмосферу и улучшить свои погодные модели.

Пылевые дьяволы также возникают на Земле, когда теплый воздух поднимается и смешивается с более холодным воздухом. Однако марсианские версии могут вырасти намного больше, чем их земные аналоги. Чаще всего их наблюдают на Марсе в весенние и летние месяцы.

Миссия Perseverance на Марсе выходит за рамки поимки пылевых дьяволов. Марсоход проводит астробиологические исследования, ищет признаки древней микробной жизни, изучает геологию планеты и климат прошлого, а также прокладывает путь для будущих исследований человечества. Это также первая миссия по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

Источник: Марсоход НАСА «Настойчивость» зафиксировал пылевого дьявола на Марсе, НАСА.