Астрономы наблюдают свечение от сталкивающихся планет-ледяных гигантов

Много лет спустя астрономы сделали революционное открытие, наблюдая тепловое свечение двух столкнувшихся ледяных планет-гигантов и возникшее в результате облако пыли, движущееся перед родительской звездой. Звезда ASASSN-21qj была первоначально обнаружена сетью телескопов ASASSN, а ее затухание в видимом свете изучалось группой астрономов-любителей и профессиональных астрономов, в том числе доктора Мэтью Кенворти и аспиранта Ришель ван Капеллевен из Лейденской обсерватории в Нидерландах.

Удивительно, но яркость системы в инфракрасном диапазоне удвоилась за три года до того, как звезда начала тускнеть в видимом свете. Это открытие произошло после того, как исследователь-любитель поделился своими выводами в социальной сети. Астрономы пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением этого явления является столкновение двух ледяных гигантских экзопланет. Столкновение вызвало инфракрасное свечение, которое было уловлено миссией NEOWISE, и образовавшееся в результате расширяющееся облако обломков спустя годы переместилось перед звездой, в результате чего ее видимый свет потускнел.

Доктор Саймон Лок из Бристольского университета объяснил, что температура и размер светящегося материала, а также продолжительность свечения соответствуют столкновению двух ледяных гигантских экзопланет. Это уникальное наблюдение дает астрономам возможность получить представление о недрах планет-гигантов. Обычно тяжелые элементы планет-гигантов погребены под слоями водорода и гелия, но в этом столкновении материал из недр был перенесен во внешние области слившихся планетных тел. Это открытие указывает на выброс значительного количества водяного пара, который помог охладить тело после удара.

Забегая вперед, пылевое облако, возникшее в результате столкновения, распространится по орбите остатка, и астрономы смогут наблюдать рассеяние света от этого облака, используя как наземные телескопы, так и космический телескоп Джеймса Уэбба. Это продолжающееся исследование будет способствовать лучшему пониманию столкновений планет, а также формирования и эволюции небесных тел.

источники:

– Природа: «Послесвечение планетарного столкновения и транзит образовавшегося облака обломков»

– Бристольский университет: «Астрономы видят, как «космический змей» возникает в результате столкновений молодых планет»