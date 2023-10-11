Если вы ищете место на Земле, которое действительно находится в глуши, не ищите ничего, кроме точки Немо, также известной как Океанический полюс недоступности. Точка Немо, расположенная в бурной южной части Тихого океана, является самым удаленным от суши местом, примерно в 2,688 километрах (1670 милях) от ближайшей суши. Он не только находится далеко от цивилизации, но даже дно океана находится на 4 км (2.5 мили) ниже.

Точка Немо получила прозвище «кладбище космических кораблей» из-за того, что с 160 года она является местом последнего упокоения более чем 1971 космических кораблей. От драматической гибели космической станции «Мир» до многочисленных секретных спутников-шпионов — эти заброшенные космические корабли находят свое место покоя. в глубинах океана в мысе Немо. Хотя в статье конкретно упоминаются советские спутники, другие страны, включая Китай и даже Международную космическую станцию ​​(МКС), также внесли свой вклад в накопление космического мусора.

Фактически, поблизости случайно разбилась китайская космическая станция «Тяньгун-1», пополнив коллекцию космического мусора в этом районе. Ожидается, что сама МКС присоединится к своим выброшенным компонентам в точке Немо в 2030 году в рамках плана по сходу с орбиты и крушению космической станции.

Хотя точка Немо может показаться пустынной и недоступной, в прошлом предпринимались попытки полетов в этот район для энтузиастов, желающих стать свидетелями зрелища спуска космического корабля в океан. Однако лучшая точка обзора для наблюдения за этими событиями – прекрасный остров Фиджи.

Итак, если вы любите приключения и хотите стать частью эксклюзивной группы людей, ставших свидетелями завершения космических миссий, возможно, пришло время начать планировать поездку к точке Немо.

Определение:

– Точка Немо: океанический полюс недоступности, место в южной части Тихого океана, которое является самой дальней точкой от суши.

– Международная космическая станция (МКС): обитаемая космическая станция, служащая лабораторией для научных исследований в космосе, управляемая совместно НАСА, Роскосмосом и другими космическими агентствами.

Источник: BBC (URL не указан)