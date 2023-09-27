Популяция дюгоней вдоль Большого Барьерного рифа сокращается, показывают исследования

Согласно исследованию, проведенному исследователями из Университета Джеймса Кука, популяция дюгоней на 1200-километровом участке Большого Барьерного рифа испытывает значительное сокращение в течение почти двух десятилетий. Исследователи проводят воздушные исследования уязвимых видов каждые пять лет, начиная с 1980-х годов, причем последние данные подтверждают долгосрочное сокращение популяции. Ежегодные потери дюгоней, также известных как морские травопасные коровы, оцениваются в 2.3 процента в год, начиная с 2005 года. В настоящее время подсчитано, что в пострадавшей зоне насчитывается только 2124 дюгоня, что составляет примерно половину длины Большого Барьерного рифа.

Сокращение популяции дюгоней вызывает беспокойство, поскольку места нагула Большого Барьерного рифа внесены в список объектов Всемирного наследия. Исследователи наблюдали снижение общей численности дюгоней, причем наиболее пострадавшей оказалась южная часть Большого Барьерного рифа. Отсутствие наблюдений детенышей и пар мать-детеныш вызывает дополнительную тревогу. Исследование также выявило значительное сокращение численности населения в заливе Херви, на которое, возможно, повлияло сильное наводнение, которое привело к исчезновению морских водорослей, важнейшего источника пищи для дюгоней.

Австралийское общество охраны морской среды призвало правительства принять незамедлительные меры, чтобы ограничить угрозу, которую жаберные сети представляют для дюгоней. Хотя лицензии на жаберные сети на рифе постепенно прекращаются, полностью они будут отменены только в середине 2027 года. Общество выступает за немедленный запрет на использование жаберных сетей в охраняемых зонах дюгоней, где наблюдается самая высокая плотность дюгоней. Федеральное правительство предоставило дополнительное финансирование для дальнейших исследований в Херви-Бей по мониторингу популяций дюгоней.

Это исследование подчеркивает неотложность устранения угроз дюгоням и сохранения среды обитания морских водорослей, особенно в более глубоких водах. Это также подчеркивает необходимость эффективных мер по сохранению, чтобы обеспечить долгосрочное выживание этого уязвимого вида вдоль Большого Барьерного рифа.

источники:

– Исследователи Университета Джеймса Кука

– Австралийское общество охраны морской среды

– Федеральный министр окружающей среды Таня Плиберсек

– Информационное агентство ААП