Сокращение численности дюгоней угрожает Большому Барьерному рифу

Недавнее исследование, проведенное Университетом Квинсленда, показало тревожное сокращение популяции дюгоней в южной части Большого Барьерного рифа. Дюгони, также известные как морские коровы, — это морские млекопитающие, обитающие в прибрежных водах и внесенные в список уязвимых видов.

Исследование, проведенное Крисом Клегером из университетского Центра исследований тропических вод и водных экосистем, показало, что снижение общей численности дюгоней вызывает особую тревогу на территории, простирающейся от Уитсанди до Бандаберга. Этот регион исторически был ключевым местом обитания дюгоней, что делает выводы еще более важными.

Дюгони играют жизненно важную роль в поддержании здоровья и баланса морской экосистемы. Они пасутся на зарослях морских водорослей, помогая обеспечить их устойчивость и стабильность. Кроме того, эти нежные гиганты являются важной частью культурного наследия прибрежных сообществ.

Сокращение численности дюгоней вызывает беспокойство по ряду причин. Во-первых, это сигнализирует о значительном нарушении экосистемы, поскольку эти существа считаются ключевыми видами. Их отсутствие может иметь каскадные последствия для других морских обитателей и общего биоразнообразия региона. Во-вторых, культурное значение дюгоней нельзя недооценивать. Многие общины коренных народов имеют глубокие связи с этими морскими млекопитающими, и их сокращение может иметь глубокие культурные и социальные последствия.

Выявление основных причин этого снижения имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий сохранения. Факторами, способствующими этому, могут быть такие угрозы, как потеря среды обитания, загрязнение окружающей среды, столкновения с лодками и изменение климата. Решение этих проблем требует сотрудничества между исследователями, местными сообществами и политиками, чтобы обеспечить защиту и сохранение этих знаковых морских видов и их среды обитания.

Источник: Крис Клегер, ведущий исследователь дюгоней в Центре исследований тропических вод и водных экосистем Университета Квинсленда.