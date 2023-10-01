Необходимы срочные меры для борьбы с лекарственно-устойчивыми патогенами в Океании

Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Lancet Regional Health – Western Pacific, подчеркнуло острую необходимость вмешательства и наблюдения за устойчивыми к лекарствам патогенами в регионе Океании. Исследование, проведенное учеными из Новой Зеландии, Фиджи, Самоа и Австралии, было сосредоточено на устойчивом к антибиотикам Acinetobacter baumannii (CRAb) в больницах Тихоокеанского региона.

CRAB — опасный для жизни патоген, который может вызывать инфекции крови, мочевыводящих путей и легких. Из-за устойчивости к лекарствам эти инфекции трудно поддаются лечению и могут привести к тяжелому заболеванию и смерти. Всемирная организация здравоохранения классифицирует его как патоген, вызывающий серьезную озабоченность, поэтому крайне важно понять механизмы его передачи и устойчивости для глобального общественного здравоохранения.

Исследование выявило несколько тревожных выводов. Исследователи обнаружили значительное присутствие CRAB в больницах на Фиджи и Самоа, что подчеркивает необходимость новых стратегий лечения. Они также отметили доказательства передачи CRAB в больницах этих регионов и неэффективность некоторых распространенных больничных дезинфицирующих средств против штаммов. Это указывает на необходимость улучшения мер инфекционного контроля.

Кроме того, исследование выявило транснациональное перемещение штаммов CRAb между Индией, Австралией, Новой Зеландией, Фиджи и Самоа, подчеркивая глобальный характер проблемы. Эти результаты подчеркивают серьезность и сложность проблемы CRAb, требующей срочного междисциплинарного и международного вмешательства.

Исследователи выступают за многосторонний подход к решению этой проблемы, включая создание программ использования антибиотиков, усиление надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам, внедрение строгих методов инфекционного контроля, повышение осведомленности общественности об противомикробных препаратах и ​​устойчивости, а также поощрение комплексного подхода к борьбе с противомикробными препаратами. сопротивление.

Крайне важно признать, что устойчивость к противомикробным препаратам является глобальной проблемой, которая требует совместных усилий по снижению ее рисков. Это исследование служит свидетельством силы международного сотрудничества и закладывает основу для более широких инициатив общественного здравоохранения в регионе Океании и за его пределами. Необходимы срочные действия для предотвращения потенциально катастрофических последствий растущей распространенности CRAb в медицинских учреждениях на Фиджи и Самоа.