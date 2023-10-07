Влияние спутника BlueWalker 3 на астрономию: новые открытия и опасения

Недавно опубликованная статья Nature проливает свет на детальное влияние спутника BlueWalker 3 на астрономию. Этот спутник, запущенный в сентябре 2022 года, оказался одним из самых ярких объектов в ночном небе, что вызывает опасения по поводу его влияния на астрономические наблюдения. В документе представлены данные международной кампании наблюдений, проводившейся в течение 130 дней и направленной на оценку изменений яркости спутника и видимости сброшенного оборудования.

Наблюдения показали, что яркость BlueWalker 3 значительно увеличилась после полного развертывания его антенной решетки с последующими колебаниями в последующие недели. В статье также установлена ​​связь между изменяющейся яркостью и другими факторами, такими как высота спутника над горизонтом и его угол относительно наблюдателя и Солнца.

Одним из важных открытий стало отсоединение адаптера ракеты-носителя от спутника BlueWalker 3. Этот компонент достиг звездной величины 5.5, что превышает максимальную яркость, рекомендованную Международным астрономическим союзом. Оно также не было зарегистрировано в публичных каталогах в течение четырех дней, что создало проблемы для наземных обсерваторий, пытающихся избежать спутниковых помех.

Помимо оптических помех, существуют опасения по поводу радиочастотных помех. BlueWalker 3 передает радиочастоты, близкие к тем, которые используются радиотелескопами, что потенциально затрудняет радиоастрономию. Хотя зоны радиомолчания защищают от наземных передатчиков, они в настоящее время не охватывают спутниковые передачи. Необходимы дальнейшие исследования для разработки стратегий защиты телескопов от множества спутников, запуск которых запланирован на ближайшие годы.

В этом документе подчеркивается необходимость оценки воздействия перед запуском, поскольку компании развертывают больше коммерческих спутников. Это также подчеркивает баланс, который необходимо найти между прогрессом в области связи и сохранением целостности ночного неба для астрономических наблюдений.

источники:

– Доклад о природе: «Оценка влияния спутника BlueWalker 3 на астрономию».

– Центр защиты темного и спокойного неба от помех созвездий Международного астрономического союза (IAU CPS)

– АСТ СпейсМобайл