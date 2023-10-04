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Опыт вождения первого в Австралии водородного грузовика

ByРоберт Эндрю

Октябрь 4, 2023
Опыт вождения первого в Австралии водородного грузовика

В ходе недавнего тест-драйва первого в Австралии водородного грузовика Taurus от HDrive и Pure Hydrogen были изучены возможности вождения грузовика на топливных элементах. Taurus — это австралийская адаптация грузовика, разработанного в Китае, и он будет проходить испытания в компании PepsiCo. Грузовик представляет собой тягач мощностью 220 кВт (299 л.с.) с колесной формулой 6×2, оснащенный четырьмя водородными баками, и будет перевозить относительно легкие грузы, в частности буксировать прицепы с картофельными чипсами по городским маршрутам с небольшим пробегом.

Начать работу в Taurus очень просто. Нажав ногу на тормоз, водитель нажимает кнопку движения вправо и отпускает стояночный тормоз. Чтобы взлететь, достаточно нажать на педаль газа. Грузовик издает жужжащий звук, что соответствует правилам, требующим, чтобы электромобили, движущиеся со скоростью менее 15 км/ч, издавали шум, предупреждая пешеходов.

Торможение в Taurus активирует рекуперативное торможение, при этом рабочие тормоза вступают в действие только после нажатия педали примерно на 30 процентов. С точки зрения водителя ощущение торможения такое же, как у обычного грузовика, с плавным и плавным замедлением между электрическими и рабочими тормозами.

Ощущения от вождения Taurus аналогичны ощущениям от вождения электрического грузовика, главное отличие заключается в источнике энергии в аккумуляторе, который приводит автомобиль в движение.

Технология, лежащая в основе грузовика

Taurus разработан в сотрудничестве с Wisdom (Fujian) Motor Co., производителем автомобилей с нулевым уровнем выбросов в Китае. Водородные автомобили Wisdom используют технологию топливных элементов Ballard, поставляемую совместным предприятием Weichai-Ballard. Автомобили могут похвастаться запасом хода до 1,000 км благодаря 12 водородным бакам общей емкостью 1,740 литров водорода.

H-drive, австралийский производственный партнер Wisdom, адаптировал Taurus в соответствии с местными правилами проектирования транспортных средств. Компания также разрабатывает другие модели и конфигурации транспортных средств, в том числе 70-тонную конфигурацию B-double, мусоровозы с боковой загрузкой и мешалки для цемента. Кроме того, в будущем H-drive планирует выпустить 50-тонную модель GCM.

На презентации Taurus Бен Киддл, генеральный директор H-drive, подчеркнул важность местного производства водородного топлива, которое может увеличить количество рабочих мест в Австралии, поддержать экономику и снизить риск глобальной нехватки топлива. В настоящее время большая часть запасов жидкого топлива в Австралии импортируется, что представляет значительный риск для цепочки поставок. Киддл выступает за использование экологически чистых технологий и местного топлива для обеспечения устойчивого и безопасного будущего для секторов транспорта и коммерческой логистики в Австралии.

Источники: HDrive, Pure Hydrogen, Wisdom (Fujian) Motor Co., совместное предприятие Weichai-Ballard.

By Роберт Эндрю

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