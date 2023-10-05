Изготовление 3D-искусственного соединения μ-Eyes, вдохновленного глазами стрекозы

Ученые из Университета Цзилинь разработали новую технологию изготовления 3D-матриц микролинз (MLA), вдохновленную сложными глазами стрекоз. MLA широко используются в различных оптических устройствах, включая микрочипы оптофлюидики, биомиметику, 3D-изображения и 3D-отображение.

Традиционным оптическим датчикам, таким как камеры-обскуры, не хватает интенсивности, необходимой для надежного и быстрого получения изображений. Чтобы преодолеть это ограничение, исследовательская группа обратилась к сложной структуре сложного глаза стрекозы. Сложные глаза стрекоз состоят из тысяч крошечных линз, обеспечивающих им широкое поле зрения.

Команда использовала метод под названием локальное влажное травление с фемтосекундным лазером (fs-LEWE) для изготовления массивов микровогнутых линз (MCLA) как на плоских, так и на неплоских поверхностях. Хотя fs-LEWE является многообещающим методом, у него есть свои проблемы, такие как ограниченная эффективность изготовления и сложность изогнутых подложек.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи разработали голографическую технологию влажного травления с использованием фс-лазера. Этот метод включает использование 3D-лазера для создания большой одиночной вогнутой линзы на изогнутой подложке и использование пространственного модулятора света (SLM) для создания трехмерной распределенной матрицы фокальных пятен. В результате влажного травления подложка приобретает сферический профиль, в результате чего получается плотно упакованная и изогнутая MCLA.

Преимуществами этого метода являются его высокая точность, эффективность и универсальность. Это позволяет создавать сложные трехмерные узоры с высокой точностью на различных подложках. Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты путем восстановления изображений с использованием алгоритмов глубокого обучения.

Этот инновационный подход может совершить революцию в производстве микрооптических устройств и способствовать развитию таких отраслей, как беспилотные автомобили и дополненная реальность.

источник:

– Лэй Ван и др., Голографическое лазерное изготовление трехмерных искусственных сложных микроглаз, Свет: передовое производство (3). DOI: 2023/lam.10.37188