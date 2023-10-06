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Новый метеоритный дождь осветит небо Великобритании

ByМамфо Брешиа

Октябрь 6, 2023
Новый метеоритный дождь осветит небо Великобритании

Новый метеорный дождь осветит ночное небо над Соединенным Королевством в ближайшие дни. Ежегодный метеорный поток Дракониды, вызванный прохождением Земли через обломки кометы 21P/Джакобини-Циннера, принесет с собой падающие звезды, проносящиеся по небу.

Если вы энтузиаст, надеющийся стать свидетелем этого впечатляющего события, обязательно обратите свой взгляд вверх с вечера пятницы, 6 октября, до вторника, 10 октября. По данным Гринвичской королевской обсерватории, метеорный поток достигнет своего пика в период с воскресенья, 8 октября, по понедельник, 9 октября.

Видимость падающих звезд во время метеорного дождя будет зависеть от того, какую часть пути кометы пройдет Земля. Количество и интенсивность метеоритного дождя будут различаться, поэтому для наилучшего просмотра рекомендуется выбрать темное место вдали от городских огней.

Метеоритные дожди возникают, когда Земля проходит через обломки, оставленные кометой или астероидом. Когда эти маленькие частицы попадают в атмосферу Земли, они сгорают, создавая блестящие полосы света, которые мы называем падающими звездами.

Итак, отметьте свои календари и приготовьтесь стать свидетелем этого небесного зрелища, когда метеорный поток Дракониды освещает небо над Великобританией. Это увлекательное напоминание о необъятности и красоте нашей Вселенной.

источники:
- Ежедневная звезда
– Королевская обсерватория Гринвич

By Мамфо Брешиа

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